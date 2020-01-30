Популярная певица Светлана Лобода показала свою безупречную фигуру на новых фото
Светлана Лобода задала в связи с новой публикацией своим фанам вопрос - некотрые даже растерялись из-за этого. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страницу певицы в Instagram.
На новом фото артистка стоит на пляже в темном спортивном костюме и закрывает лицо руками. Помимо прчего, виден подтянутый живот артистки, ее волосы распущены и их развевает ветер:
"что на картинке не так ?🙈🙊🐵", - подписала свою публикацию звезда сцены. Поклонники стали живо реагировать на вопрос и предположили, что речь о двойной тени на песке, хоть певица в кадре виднелась одна.
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Кроме того, комментаторы активно нахваливают знаменитость, среди их чила - и известные личности мира шоу-биза, в частности Максим Галкин и дизайнер Бичолла - Анзор Тетрадзе, а также "обыкновенные" пользователи:
"До чего хороша..."
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"Красотка"
"Огонь"
Ране сообщалось о том, что Светлана Лобода позировала с дочерьми Тильдой и Евангелиной. аницу певицы в Instagram.
На новом фото артистка нежно смотрит в кадр и обнимает своих детишек. Старшая дочь немного показала свое лицо, в то время, как младшенькую на снимке - почти не видно. Девочки потянулись друг к другу во время того, как звезда их сфотографировала.
Помимо прочего, поклонники и друзья поп-дивы в комментариях пишут о внешнем сходстве знаменитости и ее славных дочурок и делают комплименты самой Светлане, дескать, "посвежела-похорошела".
В частности, пост прокомментировала экс-участница ВИА Гра Месседа Багаудинова, певец Дмитрий Монатик, экс-супруга Федора Бондарчука Светлана, супруга юмориста Александра Ревы Анжелика, а также продюссер Лободы Натэлла Крапивина.
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