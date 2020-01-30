70-летняя российская звезда Алла Пугачева в последнее время удивляет публику помолодевшим видом. В сети ширятся версии о причинах внезапного преображения артистки

Известный косметолог Оксана Овсепян в беседе с шоуменом Рустамом Солнцевым прокомментировала изменения во внешности Аллы Пугачевой. Она отметила, что примадонне к лицу изменения. В частности, они с Солнцевым обсудили одно из последних фото певицы, которым та поделилась в Инстаграм. Алла Борисовна ошеломила броским макияжем.

"Она очень ухоженная. Прическа новая. Присутствует макияж, грим сильный. Мне она нравится, не могу ничего плохого про нее сказать. Она молодец. Ее ничего не портит, она просто мега-крутая", – вынесла свой вердикт Овсепян.

Кроме того, по словам эксперта, на "омоложение" артистки влияет ее муж - 43-летний Максим Галкин, ради которого Алла Борисовна старается держать себя в тонусе.

"У нее мужчина, который восхищается ею", – добавила косметолог.

Ранее мы сообщали, внешность Пугачевой также прокомментировала известный пластический хирург Лейла Еприкян. В сети ходят слухи, что артистка "натянула" лицо с помощью хирургического вмешательства. По словам медика, она очень сомневается, что Алла Борисовна решилась на пластику, тем более, за операцию на клиенте возрастом 60+ вряд ли бы кто-то взялся.

"Ложиться под нож совершенно не обязательно...У многих вызывает опасения возраст пациента, если ему, допустим, за 60. Имеет значение не физиологический возраст, а общее состояние организма", - отметила хирург.

Еприкян добавила, что преображение Пугачевой может быть связано с курсом массажа лица, с помощью которого можно успешно подкорректировать форму (вот откуда и "натянутость"). Также врач предположила, что примадонна могла проколоть курс витаминов, которые могли "разгладить" кожу и избавить певицу от глубоких морщин.

И, в конце концов, как отметила Еприкян, мы живем в век интернет-технологий, так что Алла Борисовна могла просто удачно "отфильтровать" фото.

Напомним, что Галкин показал, с кем проводит время на отдыхе без Пугачевой: «Бедолага...»

Также Politeka писала, что Пугачева показала лицо крупным планом, ошарашив россиян внешним видом.