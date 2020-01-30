Российский юморист Максим Галкин, муж знаменитой артистки Аллы Пугачевой заснял на видео свои приключения в Новой Зеландии

Как передает Politeka.net, артист поделился кадрами в своем микроблоге в Инстаграм (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз). Так, комик посетил парк с кенгуру, которые свободно перемещаются по территории и совсем не прочь перекусить.

Галкин кормил животных с рук. У одного кенгуру звезда поинтересовался "как дела?", а рядом с другим, с самкой, восхитился малышом в ее "сумке". Также артист показал поклонникам тасманского дьявола.

Пользователи остались в восторге от кадров, а в особенности от кенгуру, поблагодарив Галкина за интересное видео.

"Боже мой, какая прелесть!!!!❤️"

"Такие хорошенькие и удивительные животные 💖💋"

"Ваууууууу круто, очень круто 👍👏👏👏Не видосик, а прямо зрительный десерт 😅 Спасибо, вкусно!!! 🙌❤️))))))) ✌"

"Класс! А как она лапкой вашу руку подвигает поближе)"

"Какие же они классные, и всё-таки слегка инопланетные, особенно для нашего континента"

"Тасманский дьявол похож на бедолагу с бодуна,так и не скажешь что опасный хищник🙈"

Ранее мы сообщали, Галкин отправился на отдых в Новую Зеландию, оставив жену Аллу Борисовну с двойняшками Гарри и Лизой дома. На днях он поделился кадрами, как ее чуть не "затопило" в ущелье. Артист стоял на камнях в окружении скал, когда внезапно начала прибывать вода. От неожиданности Галкин аж взвизгнул.

От комментариев не удержались члены его семьи. Внук Пугачевой Никита Пресняков написал, что осталось подождать, пока кто-нибудь сделает мем с вороной - намекая на визг, который издал Максим. А сама примадонна посоветовала супругу быть "осторожней на камнях".

Также мы рассказывали, пока муж развлекается на краю света, Алла Борисовна решила не терять время зря. Артистка обескуражила поклонников, поделившись снимком, на котором предстала в "боевой окраске". С алой помадой на губах и дымным макияжем глаз она будто скинула десятки лет.

Напомним, что Максим Галкин бросил Пугачеву с детьми и улетел на край света: кадры, которые объясняют все.

А Politeka писала, что Алла Пугачева пустилась во все тяжкие, пока Галкин за океаном.