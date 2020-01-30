Известная советская актриса Светлана Агеева, которая сыграла в эпизодах комедии "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", скончалась в Москве

Актриса умерла после продолжительной болезни. Других подробностей пока нет. Агеевой на момент смерти было 79 лет. Об этом пишет Politeka со ссылкой на директора Липецкого драматического театра Галину Кулешову, где служила ранее актриса.

Прощание с артисткой состоится в Москве.

Агеева окончила факультет музыкального театра ГИТИСа, служила в театре музыкальной комедии в Свердловске, Театре юного зрителя в Ростове-на-Дону, а также московском Театре на Таганке. На сцене Липецкого драматического театра выступала актриса с 2000 по 2011. Актриса снималась в таких лентах, как "Я купил папу", "Увольнение на берег", "Русские бабы", "Совесть", "Приезжайте на Байкал".

Ранее мы сообщали,, что известная артистка умерла сразу после своего дня рождения.

26-летняя актриса была педагогом-хореографом театра эстрады "Провинция", она скончалась 17 января.

«Нет слов, чтобы передать шок. Скорбим всем многочисленным коллективом, детей трудно успокоить! Красивая, умная, талантливая, бесконечно добрая и позитивная».

Сообщалось, что на могиле Волчек произошло непредвиденное на девятый день после похорон.

Так на девятый день после смерти появились начатая пачка сигарет и подкуренная сигарета в пепельнице. Такое на могиле знаменитости смотрящие заметили сразу же, но ответить журналистам, кто именно принес вещи сюда – затруднились.

Также известно, что ситуацию прокомментировал увидевший это священник:

«Кощунство! Человек находится уже не в материальном мире, и все материальные предметы для него чужды. Нельзя класть греховные предметы на могилу», - сказал облеченное саном лицо в интервью.

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