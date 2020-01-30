Жена украинского комика Евгения Кошевого Ксения поделилась необычными снимками из повседневной жизни.

Короткие гифки она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Под постом Кошевая написала: «Всегда на высоте даже если это всего лишь 5 сантиметров каблука».

Пост за короткое время набрал около тысячи лайков. Фолловеры написали, что Ксения всегда выглядит прекрасно.

«Красотки!!! Обожаю всю вашу семейку!!! Творческих успехов вам, девочки!!!», «Вы и без каблука всегда на высоте», - пишут пользователи сети.

Отметим, что на одной из гифок Ксения изображена с дочкой Варей. Подписчики считают, что Варя – копия своего отца.

Напомним, что 35-летняя Ксения и 36-летний Евгений в браке с 2007 года. У них растет две дочери – Варвара и Серафима. Старшая дочь Кошевого уже успела поучаствовать в нескольких проектах. Она приняла участие в Лиге Смеха, где ее отец был членом жури. Девочку загримировали под отца, сделали ей сценическую лысину. Евгений Кошевой еле сдерживал смех во время ее выступления, а зал взрывался от аплодисментов. Кроме этого Варя участвовала в шоу «Рассмеши комика».

Позже Варвара приняла участие в проекте «Голос». Когда девочка выиграла на первом этапе, недовольные зрители обвиняли ее отца в том, что он договорился о ее победе. Ее даже сравнивали с дочкой Алсу, которая несправедливо победила в российской версии «Голоса». Впрочем, большая часть зрителей влюбились в юное дарование и поддерживали ее на следующих этапах шоу.

Кстати, ранее Евгений Кошевой признавался, что долго ухаживал за своей женой перед женитьбой и тратил на нее все деньги. Также артист признался, что влюбился в Ксению с первого взгляда.

Напомним, что Евгений Кошевой прокатился с женой на метро и поразил видом: «Шо класс-класс?».

Politeka сообщала, что дочь Кошевого поразила внешностью: "И не скажешь, что ей всего...".

Также Politeka писала, что Кошевой набросился на жену, кадры семейного скандала: «Ты куда меня вообще...?».