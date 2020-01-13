Дружина зірки «Кварталу 95» Євгена Кошового показала, як вони з чоловіком дуріють на відпочинку

Як відомо, сам артист вкрай рідко ділиться своїми фотографіями в соцмережах, тому найчастіше його шанувальників радує Ксенія Кошова, яка на відміну від чоловіка активно веде свій аккаунт в Instagram.

Нещодавно пара полетіла на відпочинок у Таїланд, і зараз періодично показує в мережі свої пригоди. Як повідомляє Politeka, судячи по новому відео в Сторіс Кошової, її чоловік залишається гумористом до мозку кісток навіть на відпочинку.

Ксенія поділилася кадрами з тайського метро, яке вони з чоловіком вирішили випробувати. На відео можна побачити, як подружжя заходить у практично порожній вагон, при цьому Ксенія не перестає захоплюватися тим, що відбувається. Бачачи захоплення дружини, Кошовий не міг не пожартувати.

«Добрий день. Ваш квиток? Шо «клас-клас»?», - передражнив дружину артист, тим самим розсмішивши Ксенію.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Ксенія Кошова опублікувала в Instagram спільне з Євгеном фото, де сама посміхається, а Кошовий - серйозний, як ніколи. Пара позувала на тлі густих тропічних заростей і мова в міні-пості йшла про те, що дружині зірки сцени дуже хочеться гарних фото.

Але, на думку Ксенії, красивих кадрів з відпочинку не "дочекатися", тому що чоловіки в більшості своїй не розуміють всієї важливості", а також естетичного значення живописних кадрів, привезених з відпустки.

Ксенія пожартувала і сама з'явилася на фото, найімовірніше, без макіяжу і в стильній сонцезахисту, також на ній була чи сорочка, чи туніка близького до персикового окрасу кольору.

Також ми писали, що Ксенія Кошова опублікувала кілька фото, де вона ніжиться в теплому морі. На одному з фото у фокусі приголомшливий, ймовірно, захід і сама Ксенія в стильному темному сарафанчике, на іншому - у світлому відкритому і при світлі дня купальнику. На останньому фото дружина Євгенія відкинула голову назад і всім своїм виглядом показала, як же добре їй відпочивається в солоній воді.

Нагадаємо, Кошовий з Кварталу 95 похвалився жаркими розвагами з дружиною: "Я, панамка і живіт".

Як повідомляла Politeka, дружина Кошового з Кварталу 95 роздяглася і показала, чим підкорила зіркового чоловіка.

Також Politeka писала, що дружина Кошового із Квартал 95 вразила інтимним фото з чоловіком.