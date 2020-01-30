39-летняя Акиша Лэнд из штата Миссури, США, очень похожа на звездную герцогиню Сассекскую Мееган Маркл

Акиша завела профиль в Инстаграм, чтобы показывать фото своих детей, но ее социальные сети наводнили фанаты Маркл, ведь она оказалась очень похожей на звездную актрису. Об этом пишет Politeka со ссылкой на западные СМИ.

В интервью она рассказала, что ее путают регулярно с герцогиней и на улице. Особенно это началось после того, как девушка выпрямила волосы:

"Меня сравнивают с ней довольно часто, и не только онлайн. Это происходит в церкви, в кинотеатре, в продуктовом магазине и других местах вне дома, - рассказала Лэнд. - Бывает, случайные люди подходят и говорят: "Вам когда-нибудь говорили, что вы похожи на…" Я всегда смеюсь, прежде чем они закончат предложение, потому что я точно знаю, кого они имеют ввиду. Я слышала это так много раз. Особенно недавно, когда начала выпрямлять волосы", - сказала уже звезда интернета.

Акиша не против такого положения вещей, ведь считает жену принца Гарри очень красивой. Она даже согласна ее подменять на разных мероприятиях, как двойник, если ей это понадобится:

"Даже мои близкие друзья и семья говорят, что я похожа на нее! И хотя я сама не вижу сходства, я определенно воспринимаю это как огромный комплимент, потому что она просто офигительно великолепна, - говорит женщина. - Я всегда шучу, чтобы кто-то обратился к ее людям и дал им знать, что я всегда готова заменить ее как двойник, если она не хочет идти на какие-либо мероприятия, куда ее приглашают".

На девушку подписались уже более 158 тысяч человек. Под ее снимками фанаты постоянно пишут, что она очень похожа на Меган Маркл. Они даже рассмотрели в улыбке схожесть.

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