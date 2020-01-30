Королева Елизвета ІІ приняла важное решение, которое касается принца Гарри и его супруги Меган Маркл

Как оказалось, королева планирует лишить пару должности послов молодежи стран Содружества. Послом Гарри назначили незадолго до его свадьбы. Позже эти обязанности разделила с ним Меган Маркл.

Пара обязалась налаживать отношения между молодыми людьми и лидерами Содружества, и привлекать их к решению социальных, экономических и экологических вопросов, пишет screenrant.

Меган и Гарри были ошарашены решением королевы, ведь эта работа была их любимой.

Известно, что в число стран Содружества входят 53 государства. Канада, куда переехали бывшие представители королевской семьи, также входит в число указанных стран.

Напомним, по словам эксперта королевской семьи Роберта Лейси, в Букингемском дворце уже нашли замену герцогам Сассекским.

Принца Гарри и Меган Маркл на официальных мероприятиях заменит другая пара - дочери скандального принца Эндрю.

Внучки королевы Елизаветы должны принять такое предложение от Букингемского дворца.

Ранее мы писали, что если Меган Маркл и принц Гарри столкнутся с серьезными проблемами в Канаде, то принц Чарльз и принц Уильям готовы протянуть руку помощи, не требуя выполнения королевских обязанностей.

Сейчас во дворце строят планы на случай непредвиденных обстоятельств, если Сассекские вдруг одумаются и попросят вернуться обратно.

Напомним также, что еще до свадьбы 19 мая 2018, Елизавета предложила Гарри и его будущей жене не брать на себя королевские обязанности, чтобы Меган не отказывалась от актерской карьеры. Таким образом королева хотела, чтобы будущая герцогиня мягко вошла в жизнь дворца и освоила королевский протокол.

Только Меган Маркл была рада уйти от актерской карьеры и стать работающим членом королевской семьи.

Ранее мы писали, что Меган пойдет на интервью к известной американской телеведущей Элен Дедженерес.

Откровений Меган и Гарри ждет масса британцев, особенно после заявления о сложении с себя полномочий.

По словам одного из источников Daily Mail, интервью обязательно состоится.

Напомним, скандал в королевской семье, принц Гарри и Меган Маркл совершили непоправимое: "Мы уходим".

Как сообщала Politeka, принц Гарри и Меган Маркл ошарашили решением, королева в ярости.

Также Politeka писала, что Меган Маркл ошеломила внешним видом после длительного отпуска.