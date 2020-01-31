Сегодня, 31 января, Юлия Началова могла бы отметить свой 39-й день рождения

Об этом пишет Обозреватель.

Как известно, российская звезда скончалась 16 марта 2019 года от острой сердечной недостаточности, которую спровоцировал отек легких и мозга.

После смерти Юлии Началовой ее единственная дочь Вера, которую она родила в браке с известным российским футболистом Евгением Алдониным, живет с бабушкой и дедушкой. Виктор и Таисия Началовы души не чают во внучке, но и активно участвует в жизни дочери родной отец.

1 сентября девочку привели в школу всем семейством. После того, как футболист Алдонин опубликовал фото со школьной линейки, в социальных сетях начали обсуждать жизнь Веры.

Фанатам Юлии Началовой показалось, что у ребенка очень грустные глаза. Однако пиар-менеджер покойной певицы Анна Исаева опровергла эту информацию и заявила, что Вера счастлива, поскольку окружена любовью и заботой родных людей.

Что касается Виктора и Таисии Началовых, то после внезапной смерти дочери они прошли курс реабилитационного лечения в одной из клиник Израиля. Лечение, которое оплатил обеспеченный поклонник Юлии Началовой, заключалось, прежде всего, в оказании психологической помощи.

После смерти дочери Таисия заметно поседела, а Виктор обеспокоен тем, что не решен вопрос с квартирой певицы, часть которой она отписала гражданскому мужу, хоккеисту Александру Фролову.

Ранее мы рассказывали о том, поп-певица Юлия Началова за несколько дней до искусственной комы, находясь в которой она скончалась, отказалась от ампутации ноги.

«Не могу сказать, чтобы что-то было сделано не так. Врачи боролись до конца. Она совершенно не ожидала такого финала и очень легкомысленно отнеслась к этой ситуации. Она неделю или больше занималась самолечением на дому вместо того, чтобы пойти в поликлинику. А с подагрой люди живут всю жизнь и умирают не от этого»,- рассказал отец Виктор Началов.

Он объяснил, что Юлию специально ввели в искусственную кому, чтобы она не мучилась от сильной боли.

Напомним, дочь Юлии Началовой впервые вышла в свет после смерти матери.

Как сообщала Politeka, бывший муж Юлии Началовой выиграл суд против покойной певицы.

Также Politeka писала, что бывший муж Началовой чистосердечно признался после смерти певицы.