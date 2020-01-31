Сегодня день рождения певицы Юлии Началовой, которая покинула этот мир в марте прошлого года

Друзья поделились архивными снимками Юли и клипами, на которых певица все так же красива, молода и беспечна.

Так, теплые слова в память о Юле написала дочь Ларисы Долиной Ангелина, с которой они дружили много лет. Лариса Александровна даже стала крестной мамой единственного ребенка Началовой. «С днем рождения, родная! Мы скучаем по тебе», — написала Ангелина.

Ангелина также опубликовала ранее неизвестные личные фото Началовой, где подруги запечатлены молодыми и веселыми.

В комметариях друзья и фанаты вспоминали, каким добрым и светлым человеком была Юля.

"Мы все скучаем. Светлая и нежная...и голос волшебный. Юлечка, покойся с миром", "Юляя мы тебя любим и скучаем.Забыть тебя не возможно наша девочка", "Моя светлая добрая Юлечка. Перечитываю чуть ли не каждый день нашу переписку и плачу, плачу.... Как же больно и не справедливо!!! С днем рождения куколка ", " Когда слышу её гос не сдерживаю слез... Господи, за что?! Никогда не смирюсь с тем, что ее нет. земля пухом нашему светлому ангелу"

Менеджер и подруга Началовой Анна Исаева показала видео с ее выступления. «Завтра не умрет никогда». Оно будет наступать снова и снова, пока существует эта планета, и ему все равно, для кого из нас оно наступает — для живых или мертвых», — отметила Исаева.

Также подруга рассказала о судьбе дочери Началовой Веры. Девочка пошла по стопам мамы, участвует в вокальных и музыкальных конкурсах, занимается вокалом. Так, прошлым летом Вера выступала в Хорватии, где исполнила песню Уитни Хьюстон.

Напомним, дочь Началовой Вера храбро восприняла новость о ее смерти. Близкие, оказывающие девушке, были очень удивлены ее силой духа.

"У Веры есть две бабушки, которые ей очень помогали, есть замечательный дедушка. Это ее самые близкие и родные люди. У нее есть отец, и в этот острый период Евгений уделял ей особое внимание», — рассказала Анна Исаева.

Российская звезда скончалась 16 марта 2019 года от острой сердечной недостаточности, которую спровоцировал отек легких и мозга.

Напомним, что дочь Юлии Началовой впервые вышла в свет после смерти матери.

Как сообщала Politeka, бывший муж Юлии Началовой выиграл суд против покойной певицы.

Также Politeka писала, что бывший муж Началовой чистосердечно признался после смерти певицы.