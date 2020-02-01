Фото членов королевской семьи никак не удалишь из интернета

Бывают случаи, когда наряды королевской семьи становятся причиной конфузов

Сильный ветер, жара либо полупрозрачная ткань не играет на руку членам британской королевской семьи. Что ж, после таких моментов хочется сказать, что монаршие особы - тоже люди и с ними может случаться разное, как и с простыми людьми.

Так, в 2011 году с женой британского принца Уильяма, Кейт Миддлтон, произошел неприятный конфуз из-за сильного ветра, пишет СтарХит. Герцогиня Кембриджская надела желтое платье, юбка которого приподнялась и оголила ягодицы.

Жена принца Чарльза, Камилла Паркер-Боулз, выбрала голубое платье, подол которого приподнялся. Женщина придерживала юбку руками, но папарацци уловили интересные моменты.

Внучка Елизаветы II Луиза Виндзор также пострадала во время сильного ветра. Подол платься 15-летней девочки-подростка полностью поднялся вверх,все увидели ее трусики.

Супруга принца Гарри, Меган Маркл, привлекла внимание тем, что появилась в полупрозрачной юбке.

А в январе Меган Маркл засветилась в гольфе с мокрыми подмышками. Такой казус вызвал бурное обсуждение в прессе.

Младшая сестра Кейт, Пиппа, появилась на теннисном матче в полупрозрачном платье. Наряд хоть и выглядел приличным, но все-таки подогрел обсуждения.

Принцесса Беатрис побывала на публике в откровенном наряде. Платье было почти полностью прозрачным. Скандал пронесся мимо Беатрис, хотя она сейчас перестала себе позволять надевать подобное.

Напомним, в сети появились кадры, как ветер задирает подол юбки Кейт, когда она выходила из машины, и позднее, когда маленькая девочка вручала ей букет.

По лицу видно, как Миддлтон обескуражена, в то же время, герцогиня быстро взяла себя в руки и придержала "непослушную" юбку.

Елизвета ІІ приняла важное решение, которое касается принца Гарри и его супруги Меган Маркл. Королева планирует лишить пару должности послов молодежи стран Содружества.

Послом Гарри назначили незадолго до его свадьбы. Позже эти обязанности разделила с ним Меган Маркл.

Супруги были расстроены решением королевы, ведь это была их любимая работа.

Напомним, скандал в королевской семье, принц Гарри и Меган Маркл совершили непоправимое: "Мы уходим".

Как сообщала Politeka, принц Гарри и Меган Маркл ошарашили решением, королева в ярости.

Также Politeka писала, что Меган Маркл ошеломила внешним видом после длительного отпуска.