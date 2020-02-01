Модель показала, как проводит время на отдыхе

Дочь известного украинского политика Михаила Добкина, Алла, сейчас находится на отдыхе, откуда выкладывает красивые фото

В этот раз модель предстала в зеленом купальнике и без косметики, пишет Politeka.net.

Девушка сделала несколько фото после купания, от которого были мокрыми волосы и сам купальник. Сквозь наряд Аллы можно было заметить грудь.

Девушка продемонстрировала тонкую талию и несколько татуировок.

Тело и лицо Аллы украшал загар. Выглядела красотка отлично.

На шее у дочери Добкина блестел крестик, а на руках можно было заметить несколько браслетов.

Позади Аллы открывается чарующий вид на голубую воду и белый песок, а также на кресла и шезлонги для отдыхающих.

За 17 часов пост Добкиной собрал более 2000 лайков и много комментариев.

"Огромное уважение к Вам, как к женщине, Вы не боитесь быть естественной👍Подтверждение тому - это фото. Ну, а физическая форма - пример для всех💪", "Ох и Михална 😍", "Такая красивая и естественная ❤️", "Алла .. Ты так мила, и так красива, Глаза сияют добротой...", "Красотка👏", "Красотка Алла 😍🔥", "Расписная какая", "Очень красиво", "Здравствуйте,вы супер супер выглядите на все 💯 секси👍👍👍🔥👏", - написали пользователи сети.

Напомним, Алла Добкина сейчас находится на Мальдивах.

На одном из последних фото она предстала в открытом купальнике, который идеально подчеркнул ее формы и показал тонкую талию.

Алла спустила бретельки с плеч, руку она закинула в вверх и прикоснулась к мокрым после купания волосам.

Ранее мы писали, что дочь Добкина предстала в зеленом раздельном купальнике, позируя у больших зеленых растений. Судя по геолокации, девушка отдыхает на Мальдивах.

Соблазнительную грудь подчеркнул верх купальника.

На одном из снимков дочь Добкина сделала губы уточкой, на другом - просто стояла, улыбаясь.

Напомним также, что Алла Добкина позировала в платье, по всей видимости, без бюстгалтера. Красотка выставила вперед ножку и посмотрела в объектив. На ней также имеется кружевная накидка. Образ дочери Добкина завершил массивный обруч и волнистые волосы.

Напомним, едва одетая Алла Добкина заставила скандального папу переживать: неожиданное фото

Как сообщала Politeka, пышногрудая дочь Добкина показала своего маленького сердцееда, личные фото: «одно лицо»

Также Politeka писала, что горячая Добкина посветила пышной грудью: "Хочется внимания...", пикантные кадры