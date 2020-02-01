Звезда "Квартала 95" Ирина Сопонару опубликовала фото со своего путешествия

Артистка сейчас находится в США, о чем неоднократно писала своим подписчикам в Инстаграм, пише Рoliteka.net.

На одном из последних фото Ирина позирует в мини-шортиках, сидя на лавочке. Также на актрисе черный топ и босоножки, которые подходят для прогулок.

На руках звезды - различные браслеты.

Ирина закинула волнистые волосы набок и приоткрыла губы, что сделало снимок горячим.

Выглядит Сопонару замечательно. Стройное тело, а в частности, ножки чудесно получились на фото.

Дополнили ее образ яркий маникюр и педикюр.

Позади артистки видно большое здание и какое-то заведение.

"Это Нью-Йорк, детка !!! ♥", - подписала снимок звезда "Квартала 95".

За два часа пост собрал 4000 лайков и много комментариев.

"50 размер 😂", "Нереально красивая😍😘💙", "Малинка", "Бомба💣💣", "Это Ню Йорк детка🔥", "Вы как всегда красивы.🌷😙😄👏😍😮❤️", "Порядок🔥✌️", ""Красотуня💓💓💓", "На заднем фоне задница 😂🔥🔥🔥", "Какой у вас размер ноги?", "непревзойденная😍❤️💝!", "Хорошенькая 😍", "Красотка", "New York- мрия🔥", "Точно выглядит как где-то на Манхэттене, а ты - вишня на торте", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ирина Сопонару позировала в пальто, которое расстегивает, демонстрируя наряд для интимных игр.

«Эта история о том, как я пыталась быть секси, но ..... не получилось. На мне белье…», - говорится в сообщении под видео.

Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Почему все в инстаграм вылаживают себя полуголой? Это что тренд», «вот это огонь», «шикарная лапочка», «огонь!», - пишут они.

Ранее мы писали, что Ирина Сопонару предстала во всей красе на паркинге и в смелом наряде.

На фото, артистка позировала в плотном удлиненном свитере под пояс и ботфортах. Волосы актриса распустила и в камеру смотреть не стала. Возможно, кадр получился случайно.

Звездная комик такой своей публикацией очень порадовала своих фолловеров, те пишут, что стиль и простота артиски не могут не радовать.

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