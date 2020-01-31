Олимпийская чемпионка Татьяна Навка, которая является супругой пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова, показала эффектный кадр с тренировки

Российская фигуристка порадовала своих поклонников, показав в какой отменной физической форме пребывает. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram известной спортсменки.

На фото Татьяна предстала в облегающей спортивной форме, с собранными в пучок волосами, разумется, кроссовках. Главное, что привлекло внимание фолловеров знаменитости - это сложный и требующий кропотливой физподготовки исполненный горизонтальный шпагат. Фигуриста так эффектно развела ноги, что кадр, по мнению фанов Навки, получился просто "потрясающим" и "от увиденного - глаз не оторвать":

"Думала не смогу, но мой тренер в меня верил!💪", - подписала супруга Дмитрия Пескова свой новый снимок.

В комментариях мнения по поводу трюка, которому позавидует даже мастерски и часто выполняющая шпагаты различной сложности согражданка Навки - Анастасия Волочкова, разнятся. Так некоторые пишут, что в таком уже немолодом возрасте и статусности Татьяны - не совсем уместно постить "такие фото". Другие - напротив - восхищены спортивной фигурой и стремлением Навки к новым физвысотам.

Ранее сообщалось о том, что звезда отдыхает Мальдивах со своей дочерью от Пескова Надей. Ежедневно фигуристка публикует фото и видеоотчеты с отдыха, где она занимается спортом, наслаждается прекрасными видами, шикарными напитками и едой.

Последнее видео Навка опубликовала в понедельник, 20 января. Звезда написала: «Всем хорошего настроения!!! Ведь сегодня понедельник». Свой пост она сопроводила видео, на котором она зажигательно танцует с мальдивскими артистами. Видно, что Навка выходит со своего места и направляется к сцене, где присоединяется к экзотическому выступлению. 44-летняя артистка одета в короткое оранжевое платье.

Отметим, что пользователи сети поделились на два лагеря. Одни хвалили фигуристку за позитивное отношение к жизни и прекрасный вид, а другие возмущались, что звезда постоянно разъезжает по дорогим курортам.

«Гуляем на денежки народа!», - интересуются фанаты.

Напомним, что полураздетая Татьяна Навка показала все свое мастерство: "освоила с удовольствием".

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