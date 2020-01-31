Артистка удивила новым видео в новом имидже и попала под волну критики

Знаменитая украинская певица Настя Каменских продолжает будоражить поклонников пикантными снимками и видео, которые публикует на своей странице в социальной сети Инстаграм

Настя Каменских активно ведет свою страницу в Instagram, делится фотографиями и видео со своей повседневной жизни.

Украинская исполнительница Настя Каменских, которая выступает сейчас под творческим псевдонимом NK, продолжает радовать поклонников новыми песнями и клипами, пишет Рoliteka.net.

По возвращению с отпуска звезда решила не останавливаться на уже опубликованных фото и показала целую серию новых, а также рассказала, что занималась и своей новой работой и развивала свои умения разговаривать на иностранном языке.

Во время отпуска Настя принялась активно использовать приложение "Тик-Ток", снимая там различные интересные и веселые видео. Похожим роликом Каменских поделилась сегодня в Инстаграм.

«Посмотрел я значит без звука и понял что либо человек больной либо играет в угадай слово», «Настенька 🤗такая милашечка стала ♥️♥️♥️это ЛЮБОВЬ», «Ну такоооое», «боже, что это 🙈», «Nk танцует под к-поп. Что может быть лучше?», «Без звука ржачно», «Настя,видео лишь бы что...!😊», «Подскажите откуда такой крутой комбез?😍», – пишут пользователи.

Немногим ранее Настя Каменских опубликовала фото с отдыха в Мексике. На снимкке артистка предстала в купальнике. Груди красотки подчеркнуты верхом в виде треугольников, а плавки звезда натянула чуть выше бедер.

Завершали горячий образ певицы косички по всей голове, стильные очки и часы.

Настя будто втянула животик и смотрела в камеру. Выглядит артистка идеально. Позади звезды видны зеленые растения, песок и краюшек дома.

"Настроение дня: пропавшее лето ☀️", - подписала снимок певица.

За час пост Каменских собрал более 68 тысяч лайков и много комментариев.

"Наши мексиканские кустики)))", "Почему так тушевки много", "Когда дети будут!?", "Настюш не скучай😅🥰", "Какая секси", "ЗБ уже она! Кроме купальника больше не с чем фоткоться", "Какие формы, как в Ким?) когда детей заводить", "Очень безобразное фото", " Ракурс не тот", "Вот это таз🤑", "Толстенькая".

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