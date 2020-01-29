Пользователи соцсетей пришли в восторг от фото певицы Насти Каменских с животиком, пишет Politeka.net

На фанатском Instagram "Потап и Настя Каменских" (https://www.instagram.com/potupinastyaf/) размещена фотография якобы беременной украинской певицы Насти Каменских.

"Когда находишь старый пост и умиляешься сейчас ещё больше. Актуалочка", - пишет автор поста в комментарии. Очевидно речь идет о том, что пара призналась в желании завести ребенка. Чуть позже автор добавила, что фотография обработана в фотошопе.



Несмотря на предупреждение о фотошопе, фанаты принялись живо комментировать пост.

Одни пользователи пожелали паре, чтобы беременность стала реальностью и умиляются фото Насти.

"Ну надеюсь скоро це будет настояща беременность а не фальш желаю удачи" "Дай Бог чтобы вы стали родителями для своего чада", " Такая милая когда беременная"., "Щастя тобі Настя! І дитячого щебету в дома!", "Будет маленький Потап".

Другие пользователи были настроены не столь доброжелательно. " Не дай бог", "Я бы такими вещами не шутила".

Отметим, судя по последним фотографиям Насти Каменских в Сети, пока что речь о беременности не идет. Животик певицы выглядит абсолютно плоским.

Разговоры о возможной беременности Каменских начали появляться после заявления мужа певицы Сергея Потапенко (Потапа). В эфире передачи Голос страны он признался, что они с Настей активно работают над зачатием малыша.

"У Димы [Монатика] два прекрасных сына, которые его вдохновляют. Конечно, он наполнен жизнью! Дома дети - кайф! Тина, Веню мы обожаем! Мы с Настей работаем над этим..." - сказал Потап, вызвав бурю аваций в зале.

После уточняющего вопроса Тины Кароль к Насте о возможности иметь двух детей, певица призналась, что была бы только рада. "Было бы очень классно", - сказала Настя.

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