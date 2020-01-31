Известная украинская телеведущая Оля Фреймут показала постельное фото
На снимке Оля позирует без одежды, во всяком случае, ее не видно. Фреймут натянула на голову подушку, из-под которой можно увидеть волосы телеведущей. Также рядом лежало другое постельное белье, а на фоне можно увидеть кирпичную стену. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
"Мое издательство счастливо презентовать книгу Брайана Фагана и Нади Дуррани "Чем мы занимались в постели", - написала Фреймут.
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Фанаты успели поставить более трех тысяч лайков и оставили несколько комментариев:
"Олюшка Удачи и успехов во всем и всегда!", "Королева", "Классная фотка".
Ранее мы сообщали, что Фреймут разлеглась и похвасталась растяжкой прямо на полу.
На кадрах видно Олю в кроссовках, лосинах и футболке, скорее всего. Фреймут легла на спину а ноги раздвинула и положила под себя. При этом ее держит вторая неизвестная девушка. На ролике можно оценить идеальную талию телеведущей.
Фанаты не смогли оценить данный ролик или написать комментарии. Он был размещен в сторис, где такой возможности нет.
Сообщалось, что украинская телеведущая Ольга Фреймут решила показать себя в молодости.
Звезда поделилась архивным снимком у себя на странице в соцсети Фейсбук. На фото Ольге всего 20 лет. В кадре она предстала с накинутой на плечи вязаной шалью белого цвета. Красавица кокетливо смотрит прямо в кадр. Примечательно, что цвет волос и стрижка у Фреймут практически не поменялись.
"А які ви були в 20 років?) Надсилайте фото в коментарях 😉", - подписала снимок Ольга.
Комментирующие в большинстве отметили, что ведущая осталась такая же, несмотря на то, что прошло 17 лет. А некоторые подметили, что даже похорошела. Однако, нашли и те, что не оценили откровенность звезды.
Напомним, Фреймут забыла о белье и показала свои тайные места
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