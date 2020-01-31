Известная украинская певица Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA, показала мокрое фото

На снимке Александра показывает себя крупным планом. Можно заметить, что Зарицкая или после бани, или после ванной, намотала на голову полотенце. При этом певица показала свое главное достоинство в откровенном купальнике, который практически ничего не скрыл. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли написать комментарии или поставить лайки под публикацией. Все из-за того, что Зарицкая опубликовала кадры в сторис, где такая функция отсутствует.

Ранее мы сообщали, что украинская певица Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA, ошеломила впечатляющими кадрами с отдыха на Шри-Ланке.

Артистка поделилась кадрами в своем микроблоге в Инстаграм. Саша позировала на фоне океана на пляже. Она повернулась к объективу в полоборота, завернувшись в парео белого цвета, при этом оголив загорелые плечи с оригинальным витиеватым тату. Певица задрала голову и подставила лицо солнечным лучам, улыбаясь и закрыв глаза от удовольствия. В руках она держит необычное растение с розовыми листьями. На другом кадре Зарицкая смотрит уже в объектив, поднеся к пухлым губам это же растение.

Сообщалось, что популярная украинская исполнительница и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая засветила сочные формы в одном купальнике.

Так, на опубликованном снимке Зарицкая позирует здания, втянув сочные формы в облегающий купальнике, который эффектно подчеркивает ее аппетитные прелести.

Уточним, что звезда выбросила снимок в Сторис, поэтому ее поклонники не смогли высказаться о формах кумира, а также оставить лайки под свежей публикацией.

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