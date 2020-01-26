Украинская певица Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA, ошеломила впечатляющими кадрами с отдыха на Шри-Ланке

Как передает Politeka.net, артистка поделилась кадрами в своем микроблоге в Инстаграм. Саша позировала на фоне океана на пляже. Она повернулась к объективу в полоборота, завернувшись в парео белого цвета, при этом оголив загорелые плечи с оригинальным витиеватым тату. Певица задрала голову и подставила лицо солнечным лучам, улыбаясь и закрыв глаза от удовольствия. В руках она держит необычное растение с розовыми листьями. На другом кадре Зарицкая смотрит уже в объектив, поднеся к пухлым губам это же растение.

Солистка KAZKA отметила, что ее новогодний отпуск подошел к концу, и она уже вот-вот вернулась в Киев, и готова приступить к плодотворной работе.

"я вже в києвііі 👽 до шоу у палаці спорту трохи більше місяця

ділитися з вами останніми етапами підготовки??", - написала певица в соцсети.

Невероятно чувственные и атмосферные кадры заставили поклонников артистки засыпать ее комплиментами.

"Загарчік показуй!!! 😀"

"звісно ж ділитись ❤️❤️❤️"

"Поділись будь ласка ще світлинами з Шрі-Ланки 😍 а потім уже етапами підготовки"

"Это фото завараживает🔥"

Ранее мы сообщали, Зарицкая обескуражила сочными прелестями, обтянув их в купальник терракотового цвета. Саша предстала на пляже, запрокинув голову и улыбаясь. Видно, что артистка довольна своим отдыхом.

Зарицкая в подписи к кадрам поделилась своими наблюдениями о том, как превратить отдых на Шри-Ланке в настоящий рай. По ее словам, туристам следует выбирать наименее протоптанные пути - дикие места, как раз для "диких" незабываемых ощущений.

Такж мы писали, Саша показала себя в необычном образе. Она поделилась фото в Инстаграм, на котором предстала с ярким макияжем. На лице, снятом крупным планом, видно серебристую "пудру" - будто бы следы от слез. При этом Саша дерзко смотрит в объектив, приоткрыв немного рот.

Напомним, солистка KAZKA показала, как выглядела задолго до популярности

Также Politeka сообщала, что солистка KAZKA устроила зажигательные танцы на камеру