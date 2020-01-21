Известная украинская певица Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA, сняла одежду и купальник, чтобы позагорать на солнце

На фото Александра позирует в море. Зарицкая избавилась от одежды и видно только шляпу, которая защищает ее от солнца. При этом певица не забыла прикрыть пятую точку смайликом, чтобы фотографию не сделать слишком откровенной. На фоне можно увидеть только воду и небо, а также приближающуюся волну. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Отчаянные действия ради идеального загара", - подписала кадр Зарицкая.

Фанаты не смогли оценить такое пикантное фото или написать комментарии. Оно было опубликовано в сторис, где такая функция отсутствует.

Ранее мы сообщали, что сочная солистка KAZKA без стыда спустила рубашку ради пикантных кадров.

Зарицкая показала снимок паспортного формата. Кроме лица практически ничего нельзя увидеть, но этого оказалось достаточно, чтобы показать страсть. На снимке Александра позирует с распущенными волосами и видно одну руку, которая лежит на шее. При этом большой палец певица положила на губы. Дополнила образ артистка макияжем под глазами.

"История группы Казка - не случайность, не свобода капризных звезд. Мы нашли свой голос, своих людей и про то, что нас волнует, будем петь, пока звучит музыка", - написала солистка под фото.

Сообщалось, что солистка группы KAZKA Александра Зарицкая поделилась эмоциональными кадрами со съемки клипа.

Клип популярной украинской группы KAZKA на песню «Палала» вышел совсем недавно и наделал много шума из-за своим откровенных, немного странных, а порой даже пугающих сцен. Впрочем, коллектив явно гордится этой работой и продолжает публиковать новые фотографии того, что происходило на съемках клипа.

Напомним, солистка KAZKA похвасталась пышными формами в тонкой майке

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