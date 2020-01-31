Популярная российская певица Глюкоза показала идеальное тело во время отдыха на море

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram Натальи Ионовой-Чистяковой.

«Позаботьтесь о своем теле, это единственное место, где вам нужно жить. (с) Джим Рон. Спасибо за фото…», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на снимке Глюкоза стоит на голове, жлегантно расставив при этомноги. А поскольку девушка была в коротком топе и белье, было трудно не заметить ее роскошные формы. Об этом жеговорят и ее поклонники.

«Боже, какие невероятные формы», «Молодчинка», «ого, какие формы», «так выглядит кайф», «какие изгибы, трудно оторваться», «божественный вид», - пишут они.

Как сообщалось ранее, популярная российская исполнительница Глюкоза засветила лишнее во время отдыха на пляже.

«С днем рождения, моя любовь! Ты - подарок судьбы ❤️ Люблю, твоя Муся», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Глюкоза позирует вместе со своим супругом в мини-бикини, засветив на камеру татуировку на бедре. Идеальные формы звезды стали причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«очаровательная», «богиня», «прикольная тату», «Как минимум – это красиво», «вот это идеальные формы», «ого, я и не знал, что у вас там татушка», - пишут они.

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