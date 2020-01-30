Российская журналистка и политик Ксения Собчак устроила скандал просто на борту самолета
Как сообщает Politeka, кадрами она поделилась у себя в Telegram канале.
«Попросила спустить меня на землю с борта. Я в возмущении конечно. Не летайте авиакомпанией «Россия». Хотя экипаж был прекрасный,все замечательные, но 1,5 часа ждать вылета в Питер(!) из за пролета начальников-я не готова», - говорится в сообщении.
Позже выяснилось, что самолет должен был лететь из Москвы в Санкт-Петербурге. Стюардессы просили Собчак пристегнуться и оставаться на своем месте. Однако, в ответ на это, она заявила, что не собирается этого делать.
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«Ну и лететь после такого тоже. Тогда самолёт подогнали ближе к терминалу и подали трап. Сотрудники транспортной полиции составили протокол и покинули рейс. Несколько минут назад самолет оторвался от земли, но уже без звездной блондинки», - подчеркивается в сообщении.
Ранее мы писали, что Ксения Собчак сходила на консультацию к пластическому хирургу. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на клиента одной из самых престижных клиник Москвы, который и заснял телеведущую на приеме у врача.
Отмечается, что Ксения обратилась к известному пластическому хирургу Сергею Блохину. Она приехала к нему в клинику, общалась с ним в фойе, после чего переместилась в кабинет к врачу. Там, по данным источника, она пробыла около получаса.
Напомним, что Ксения Собчак показала повзрослевшего сына на Мальдивах: "Вылитый...".
Politeka сообщала, что скандальная Собчак оголилась ради видео с отдыха, сеть не оценила: «Доярка из Хацапетовки..».
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