Российская телеведущая Ксения Собчак сходила на консультацию к пластическому хирургу.

Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на клиента одной из самых престижных клиник Москвы, который и заснял телеведущую на приеме у врача.

Отмечается, что Ксения обратилась к известному пластическому хирургу Сергею Блохину. Она приехала к нему в клинику, общалась с ним в фойе, после чего переместилась в кабинет к врачу. Там, по данным источника, она пробыла около получаса.

Один из пациентов, который якобы слышал разговор Собчак с хирургом, отмечает, что Ксения очень волновалась и переживала. Она призналась, что уже была на консультации у другого специалиста. Известно, что Сергей Блохин специализируется на омоложении, пластике груди и лицевой пластике. Он делал операции многим российским звездам.

На данный момент неизвестно, действительно ли 38-летнняя Собчак решилась на операцию, или она готовит очередной проект – интервью или передачу с хирургами. Ранее Собчак неоднократно заявляла, что не переживает по поводу своей внешности. Тем более, что ее регулярно оскорбляют в СМИ и соцсетях. Она также заявляла, что никогда не планировала увеличивать себе грудь.

«Многие скажут: «Собчак ходит позорится без груди». А мне так ужасно нравится, ведь я для себя живу и думаю, что нет ничего красивее, чем маленькая грудь», - признавалась ведущая в одном из интервью.

Но судя по всему, звезда решила внести некоторые изменения в свою внешность. Возможно, это будут едва заметные изменения, которые публика не заметит.

Отметим, что во время недавнего отдыха на Мальдивах Собчак не стеснялась демонстрировать несовершенства своей фигуры и регулярно фотографировалась без макияжа.

Напомним, что Ксения Собчак показала повзрослевшего сына на Мальдивах: "Вылитый...".

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