Популярная телеведущая, видимо, не стала себя сдерживать в танце и не только...

Ксения Собчак прихвастнула фигурой в откровенном наряде

Известная российская ведущая пустилась в пляс с известным автором. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так на новых опубликованных фото, звезда телеэкранов предстала в достаточно откровенном виде - в корсетном кружевном платье, которое, ко всему, еще и немного просвечивало. Волосы Ксении уложили классической волной, на лице российской знаменитости присутствовал заметный макияж. Ксения пребывала в бодром расположении духа и всячески кокетничала в танце с Михаилом Зыгарь – известным, также российским, автором, режиссером, журналистом:

«Миша! Дорогой мой Сейчас «философы инстаграма» любят говорить про «гуру» и «осознанность». Если кто-то и дает мне каждый день это чудесное состояние осознанности, то это …», - подписала кадры Ксения Собчак, где в подписи всячески расхвалила Михаила.

Ксения так широко естественно улыбалась на камеру, а в толпе у них с Михаилом танец ладился, как отмечают поклонники звезды сети и ТВ, "дальше некуда", что у некоторых из фолловеров даже закралась мысль о более, чем дружеский отношениях между селебретис.

Кроме прочего, поклонники отметили "цветущий" вид Ксении, антипатики же - напротив - писали о "лошадином оскале" и о том, что Собчак о "муже позабыла...".

Ранее Собчак поделилась снимком, где на ней был темный раздельный купальник, она со всем трепетом смотрит на белокурого малыша, отцом которого является экс-супруг Ксении - известный российский артист из творческой династии актеров - Максим Виторган.

Фото сделано не вблизи, поэтому особо не рассмотреть, что еще за девочка, также, приблизительно 3-4 лет возле Ксении и ее сына, но, похоже сама Собчак обществом своего малыша наслаждалась:

«Картина «Жизнь внесла свои коррективы» или «Собчак и маленькие гаденыши» А вы тоже полюбили чужих детей только когда появились свои или я одна такая?», - подписала она новый снимок.

Чего только не пишут поклонники и фолловеры Собчак под ее постом:

«Дети и гадкая утка Собчак". Так вернее будет...»

«Просто любишь когда, любишь полностью, без остатка»

«Такая себе, конечно, фигура»

«прикольный малой»

«Огромный прогресс, Вы раньше такая агрессивная были на детей»

«Мамуля ты прекрасная», - прокомментировала в частности певица Глюкоза.

Напомним, Собчак в Куршевеле догнало стыдное проклятие, о таком не рассказывают.

Как сообщала Politeka, Собчак огорошила домашним видео с раздевающимся сыном.

Также Politeka писала, что бывший муж Собчак слил в сеть неприличную переписку с няней их сына.