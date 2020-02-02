Дочь известного украинского политика Михаила Добкина, Алла, опубликовала новый снимок с отдыха

Сейчас дочь экс-нардепа проводит время на Мальдивах и регулярно выкладывает фотографии со своего отпуска, пишет Politeka.net.

На одном из новых снимков красотка похвасталась роскошной фигурой - тонкой талией, пышной грудью и стройными ножками.

Алла позировала в купальнике бежевого цвета, подняв руки кверху. Девушка накинула на себя рубаху. Ее образ завершали браслеты, цепочка с крестиком, модные очки и шляпка.

Дочь Добкина сделала губы уточкой, приподняв подбородок.

Позади Аллы видны чисты песок и деревья.

"А кто-то на отдыхе делает себе скраб из песка..прям на пляже? Или я одна такая сумасшедшая?😂😂😂🖤", - поинтересовалась красавица у подписчиков.

За 50 минут пост звезды собрал более 500 лайков и немного комментариев.

"Аналогично. Даже скраб головы мужу делала песком 😂😂😂", "🔥🔥🔥 огонёк", "На мальдивах грех это не сделать особенно пяточки 😜вы красотка !!!", - написали пользователи сети.

Напомним, Алла Добкина сделала несколько фото после купания, от которого были мокрыми волосы и сам купальник. Сквозь наряд Аллы можно было заметить грудь.

Девушка продемонстрировала тонкую талию и несколько татуировок.

Тело и лицо Аллы украшал загар. Выглядела красотка отлично.

Ранее мы писали, что Алла Добкина показала, как отдыхает на острове со своей семьей: ходит в одном купальнике, занимается в зале на тренажерах, кушает фрукты и наблюдает за океаном ночью и ранним утром – в самые прекрасные часы захода и рассвета солнца.

«С добрым утром», – подписала она, доказав в сториз, что утро действительно у нее доброе.

Напомним также, что Алла Добкина позировала рядом с отцом и бабушкой. Для прогулки она выбрала платье, которое показало ее ножку и подчеркнуло фигуру.

Красотка прикоснулась к плечу отца и посмотрела на него любящим взглядом.

Сам Михаил улыбнулся и посмотрел в сторону. Он был в рубашке и шортах.

"Наш именинник ❤️", - подписала снимок дочь Добкина.

Стоит отметить семья находилась океанариуме.

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