Знаменита украинская певица Вера Брежнева удивила не только снимком, который публиковала на своей странице в социальной сети Инстаграм, но еще и резкой сменой имиджа

Певица, как известно, активно старается продемонстрировать своим фанатам безупречное чувство стиля. Артистка при этом не стесняется показать и себя настоящую, часто появляясь перед публикой без макияжа и каких-либо украшений, пишет Рoliteka.net.

В этот раз Вера удивила серией кадров с отдыха. Сама артистка позировала в естественном и милом виде, засветив лишь черный спортивный костюм. На кадре видно, что певица без макияжа и каких-либо укладок, а также скрывает глаза за солнцезащитными очками. А сама она собирается на прогулку, что она также отметила в Инстаграм.

Стоит также отметить, что ранее под похожими снимками поклонники заявили, что Вера заметно постарела и ее морщины стали гораздо заметнее.

Также чуть позже в Стори появилось не совсем удачное фото с близким товарищем, которого певица решила поздравить с днем рождения. Стоит также отметить, что ранее под похожими снимками поклонники заявили, что Вера заметно постарела и ее морщины стали гораздо заметнее.

Не так давно звезда озадачила заявлением о «важном событии в своей жизни». Поклонники тут же предположили, что Вера снова беременна и засыпали пост в Инстаграм целой кучей комментариев. А спустя еще несколько дней, чтобы позволить фанатам в комментариях погадать, что же она хочет им сообщить, Вера сделала новое заявление. Оказалось, что певица не беременна, а презентует свое "детище" – собственную линейку косметического бренда VERA.

Чтобы подогреть интерес к данной продукции собственного производства в разделе Стори Вера показала серию кадров, сделанных во время её работы, связанной с непосредственной разработкой косметических средств новой марки.

Не обошлось и без курьезных случаев. Во время герметизации Вера вошла в комнату с чашечкой кофе и из-за сильного распылителя воздуха пролила большую часть напитка вокруг, что можно заметить на представленных кадрах.

Напомним, Брежнева в прозрачном боди показала себя во всей красе.

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