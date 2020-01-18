Актриса похвасталась не только фигурой, но и наградой

Актриса турецкого сериала "Великолепный век", Мерьем Узерли, получила премию фестиваля кино в Доминиканской Республике

Звезда выбрала для церемонии награждения красивое платье, которое, идеально подчеркнуло ее стройность, пишет Рoliteka.net.

Видео с церемонии награждения артистка поделилась на своей странице в Инстаграм. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Начинается ролик с того, что Мерьем поворачивается к камере лицом и будто заигрывает со зрителем.

Девушка выбрала сверкающий белый длинный наряд с глубоким декольте и вырезом на спине.

Короткие гладкие волосы, неброский макияж и широкая улыбка - это все делало образ актрисы роскошным, одним словом: "Вот это да!"

На кадрах показано, как Узерли приезжает на церемению общается с журналистами и другуими людьми.

В конце Мерьем демонстрирует награду - статуэтку, похожую на Оскар, но со звездой в руках.

Отметим, актриса получила премию в номинации "Лучшая киноактриса".

Пост звезды за 12 часов собрал почти 180 тысяч лайков и много комментариев. Люди оценили внешность артистки и пожелали творческих успехов.

Сейчас на актрису подписаны 5,7 миллионов человек.

Напомним, известная артистка очень сильно похудела со времен выхода "Великолепного века".

К тому же она прибегла к пластическим операциям и даже "накачивала" себе губы. Однако построение карьеры помешало Узерли и далее модифицировать свою внешность, ведь она заключила контракт, по которому ей запретили это делать.

Позже появилась информация, что Узерли будет сниматься в проекте в Лос-Анджелесе вместе с известными актерами.

Конечно, сейчас еле узнаешь в этой жгучей, худой брюнетке с каре, ту самую рыжую бестию Хюррем-Султан из "Великолепного века".

Ранее мы писали, что Узерли опубликовала новое фото возле окошка самолета, где она сидит, подтянув к себе ногу, на пассажирском месте. Девушка одета в гольф с горлом бежевого цвета, черные обтягивающие штаны и черный пиджак.

На снимке она позирует в закрытой одежде, но явно видны ее объемные губи - некоторые поклонники пишут под снимком, что модель несколько злоупотребляет уколами.

Напомним, звезда "Великолепного века" поразила новой внешностью после пластики

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