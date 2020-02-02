Модели в детстве были еще теми красотками

В сеть попали фото знаменитых топ-моделей мира, когда они были совсем крохами

Предлагаем взглянуть на детские снимки самых красивых, известных и просто потрясающих женщин планеты — топ-моделей. Некоторых действительно трудно узнать. Об этом пишет Рoliteka.net со ссылкой на фото с открытых источников.

Наталья Водянова - российская супермодель, актриса и филантроп

Саша Лусс - российская топ-модель, актриса, которая прославилась после главной роли в фильме «Анна» Люка Бессона.

Украинская модель и телеведущая Алла Костромичева

Ирина Валерьевна Шайхлисламова, известная как Ирина Шейк, — российская супермодель и актриса

Джиджи Хадид - американская топ-модель

Синди Кроуфорд - американская модель

Американская модель и актриса Кейт Мосс

Наоми Кэмпбелл - британская супермодель, актриса и певица афроямайского и китайско-ямайского происхождения

Кара Делевинь - топ-модель, последнее время активно снимается в голливудских фильмах

Миранда Мэй Керр — австралийская супермодель, известна как одна из бывших ангелов Victoria's Secret

Напомним, что украинская модель Алла Костромичева поделилась целой серией откровенных фото, предложив поклонникам выбрать лучшее

Ведущая шоу «Топ-модель по-украински» решила принять участие в набирающем обороты флешмобе, в котором мировые знаменитости переделывают популярный мем с добавлением своих фотографий. Звезды публикуют коллаж из четырех фото, которые должны изображать их аватарки в разных соцсетях.

Костромичева представила собственную версию этого мема в своем Инстаграм, но при этом внесла в него свои изменения. Так, вместо четырех разных соцсетей модель подобрала фото только для Tinder.

Модель поделилась коллажем с четырьмя весьма откровенным фотографиями. На одной из них она стоит спиной к камере в одной лишь тонкой майке, которая едва прикрывает ее обнаженные ягодицы. На второй модель позирует в воде в соблазнительном платье с экстремальным разрезом, благодаря которому видно, что она без белья. На третьем кадре Костромичева и вовсе позирует с обнаженной грудью, «прикрытой» одним лишь смайликом. На последнем фото модель сидит на корточках в открытом боди и босоножках на высоком каблуке.

Напомним, ведущая "Топ-модель по-украински" сняла лишнее и расставила ноги для идеального кадра.

Как сообщала Politeka, ведущая «Топ-модель по-украински» в одном халате показала, чем занимается с мужем наедине.

Также Politeka писала, что ведущая "Топ-модель по-украински" в халатике показала идеальное утро.