Популярная украинская исполнительница Ани Лорак подразнила поклонников откровенным нарядом, который выбрала для выступления

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

"… помогала мне в создании шоу мирового уровня. Более 35 000 зрителей стали свидетелями моей истории. На их глазах исполнилась моя большая мечта!", - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Лорак показала нарезку со своих выступлений. В один из моментов она позирует в чрезвычайно откровенном наряде, выставив напоказ роскошное тело. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

"Богиня", "невероятный вид", "вот это красотка", "Ани, Вы так красивы и гармонично смотритесь на сцене и в жизни", "бомба", - пишут они.

Как сообщалось ранее, певица Ани Лорак, которая давно живет и работает в России, часто делится с поклонниками Инстаграм новыми снимками. Артистка покоряет фанатов своими образами, а также привлекает других пользователей, которые находят во внешности певицы изъяны.

В этот раз артистка решила похвастаться необычным видеороликом, позируя на сцене со время шоу-тура "The Best", где исполняет свои самые яркие хиты. Так, артистка представила премьеру песни "Я бы летала", выйдя на сцену в брючном синем костюме свободного размера из массивных пайеткок, дополнив новый образ коротеньким черным топом

"Сегодня была премьера песни #ябылетала в #шоуthebest! 🥰 А вы уже успели ее полюбить! Благодарю!", - поделилась радостью Лорак.

Поклонники разделились на две стороны: одним понравился новый вид звезды, другие же довольно жестко раскритиковали Каролину из-за нового ролика.

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