3 марта 2018 в «Олимпийском» состоялась премьера шоу DIVA! ✨ Команда из нескольких сотен настоящих профессионалов своего дела во главе с гениальным режиссером @olegbodnarchuk помогала мне в создании шоу мирового уровня. Более 35 000 зрителей стали свидетелями моей истории. На их глазах исполнилась моя большая мечта! ❤️ Сегодня каждый из вас может погрузиться в атмосферу того дня, и почувствовать как это было! 🙌🏻 Полная версия #шоуДива ждёт вас на моём канале в YouTube! Ссылка в сториз!