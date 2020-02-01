Популярна українська виконавиця Ані Лорак подражнила шанувальників відвертим вбранням, який обрала для виступу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

"… допомагала мені у створенні шоу світового рівня. Більше 35 000 глядачів стали свідками моєї історії. На їх очах здійснилась моя велика мрія!", - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Лорак показала нарізку зі своїх виступів. В один з моментів вона позує в надзвичайно відвертому вбранні, виставивши напоказ розкішне тіло. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

"Богиня", "неймовірний вид", "ось це красуня", "Ані, Ви такі красиві і гармонійно дивитесь на сцені і в житті", "бомба", - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, співачка Ані Лорак, яка давно живе і працює в Росії, часто ділиться з шанувальниками Instagram новими знімками. Артистка підкорює фанатів своїми образами, а також залучає інших користувачів, які знаходять у зовнішності співачки вади.

цього разу артистка вирішила похвалитися незвичайним відеороликом, позуючи на сцені шоу-туру "The Best", де виконує свої найяскравіші хіти. Так, артистка представила прем'єру пісні "Я б літала", вийшовши на сцену в брючному синьому костюмі вільного розміру з масивних пайеткок, доповнивши новий образ коротеньким чорним топом

"Сьогодні була прем'єра пісні #ябылетала в #шоуthebest! 🥰 А ви вже встигли його полюбити! Дякую!", - поділилася радістю Лорак.

Шанувальники розділилися на дві сторони: одним сподобався новий вид зірки, інші ж досить жорстко розкритикували Кароліну з-за нового ролика.

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