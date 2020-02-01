Знаменита украинская певица Вера Брежнева удивила не только снимком, на котором предстала в небрежном виде

Певица, как известно, активно старается продемонстрировать своим фанатам безупречное чувство стиля. Артистка при этом не стесняется показать и себя настоящую, часто появляясь перед публикой без макияжа и каких-либо украшений, пишет Рoliteka.net.

Так, в этот раз Брежнева раскрылась перед поклонниками, показав себя с непричесанными волосами, в пуховике оверсайз и в спортивных штанах. Зимний образ она дополнила солцезащитными очками. Такой артистку не привыкли видеть ее поклонники.

«Любимые оттенки. Самое важное в одежде для меня после цвета - удобство для поездок, а в холодное время года - чтобы было тепло 🙈 функциональной, тёплой да ещё и стильной одежды не много. Но в Киеве и в Питере я нашла. Ps: это не серый!!», – отметила она.

По ее словам, она собралась в поездку, но куда именно, красотка умолчала. Также она отметила, что одета в оливковый и слоновой кости цвета.

Ее фолловеры начали активно обсуждать ее образ в комментариях.

«Ничего необычного. Спокойно и функционально, не более», «девушка из Джеймс Бонда», «Серое?))) Вера, не может быть, не верю)», «Не могу передать всех эмоций от вашего стиля, это стильно, круто и молодежно», «Верочка, Вы моя красота!!! Так и знала, что сегодня будет пост!!!», «А ещё наверно главное удобство, что Вас в таком прикиде на улице так просто сразу и не узнать», «А как же черный?», «Ботинки», «50 оттенков серого», «Сейчас угадаю, фото точно не из Питера. Очки все выдают😂», «Класс, снежная королева», – пишут в сети.

Напомним, Брежнева в прозрачном боди показала себя во всей красе.

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