Маргарита Паша показала эффектный образ в белом

Мисс Украина 2019 года поразила внешним видом на свежем фото. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на личную страницу Маргариты Паши в соцсети Instagram.

Она сидит на кожаном стуле, закинув ногу на ногу, в белом брючном костюме с широким поясом.

«Миром правят интересы, при чем интересы «собственные» ,интересы каждой страны ,и право сильного ,для того ,чтобы с тобой считались ,нужно быть сильным ,если ты теряешь власть ,с тобой уже никто считаться не будет ,ты никому не нужен !!!», – написала она под фото.

В комментариях красотке написали много комплиментов по поводу внешности, а также предложили выйти замуж.

«Принцесса», «хочешь замуж, но нету пацана? Не переживаи, может бит что я твоя судьба! Девственик, музикант с каризма, такого как я редко встретишь, если хочешь знакомица заглани на страниц и напиши в директах, но если не нравица то подругам репостни)», «красавица», «супер», – отметили в комментариях.

Напомним, что мы писали о том, что Маргарита Паша тяжело заболела в холодном и пасмурном Киеве после отдыха на Бали. Мисс Украина буквально через неделю после того, как вернулась с жаркого Бали, слегла с болезнью и перестала появляться в социальных сетях, и показывать новые фото и видео, даже постить старые с отдыха.

Мисс Украина 2019 Маргарита Паша недавно вернулась с отдыха на Бали и показала, как она выглядит сейчас, спустя некоторое время с отпуска. Так, на ее лице еще не сошел золотистый загар, однако жирные волосы она туго связала сзади в пучок, нет макияжа, не считая наращённых ресниц.

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