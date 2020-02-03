Самая скандальная балерина ни дня не может прожить без новых фото

Эпатажная балерина Анастасия Волочкова не упустила момент в очередной раз похвастаться цветами

Как передает Politeka.net, самая скандальная 44-летняя российская танцовщица Анастасия Волочкова поделилась в своем микроблоге в Инстаграм свежим снимком, на котором она прикрылась огромным букетом белых роз.

На фото Волочкова позирует в гостиной своего дома. Одета знаменитость, как всегда вызывающе: очень короткий наряд демонстрирует ее стройные ноги, а волосы, по традиции, гладко зачёсанны назад и собраны в гульку.

Танцовщица на высоких каблуках держит тяжелый букет цветов и при этом не скрывает своего счастья.

«Возвращаться домой после спектакля счастливой!😊 С букетом от любимого.🙏🌺», - подписала она снимок.

Пользователи сети, к сожалению, не смогли отреагировать на новое фото артистки, так как с недавних пор Волочкова закрыла доступ к комментариям. Дело в том, что эпатажная знаменитость часто становится объектом насмешек, "травли" и оскорблений. Последней каплей, по-видимому, стал ее отдых на Новый год в Таиланде.

Как сообщалось ранее, российская балерина Анастасия Волочкова призналась, что будет тщательно готовиться к своей свадьбе.

«На свадьбу приглашаю всех гостей моего дня рождения! Уверяю вас, это будет очень запоминающееся событие. Я придумываю всегда очень интересные мероприятия. Моя первая свадьба была седьмого июля 2007 года — 07.07.07. Я люблю сочетание красивых чисел: 20.01.2020 я пригласила гостей на празднование своего дня рождения ко времени 20.01. Поэтому дату свадьбы выберу тоже красивую», - отметила она.

Кроме того, Волочкова уточнила, что «мою первую свадьбу никто не превзошел».

«Я не имею в виду масштаб, я говорю об изысках. В Санкт-Петербурге праздник был в Екатерининском дворце, потом в Москве — в Юсуповском. Я тогда сменила пять платьев. А на новой свадьбе ждите семь», - подчеркнула она.

Напомним, Волочкова оскандалилась букетами от любимого.

А еще Politeka писала, что Волочкова на дне рождения публично обласкала чужого мужа.

Также Politeka сообщала, что Волочкова озадачила небрежным видом в собственный день рождения.