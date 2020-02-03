Популярная актриса Мила Йовович рассказала, когда подходит срок ее третьей беременности.

Личными подробностями звезда поделилась на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Свой пост она сопроводила забавным фото, где она надела смешную розовую повязку на голову.

«Срок должен быть завтра, так что готовимся в любой момент отправиться в больницу! Это смешно, потому что я думала, что родить третьего ребенка будет также легко, как съесть кусок пирога. Но я действительно нервничаю, теперь, когда знаю, чего ожидать! В любом случае, надеюсь, что следующий пост, который я сделаю, будет фото нашей маленькой девочки! Пожелайте мне удачи!», - написала звезда.

Фолловеры Йовович пожелали актрисе легких родов.

«Удачи с родами», «Желаю вам легких родов», «Великолепная женщина!! Отправляю всем вам любовь и удачу для самых легких родов», «Мы будем с нетерпением ждать вашего малыша», «Удачи тебе Супер мама! Я так рад за тебя!», «Легких родов тебе, Мила, и скорейшей встречи с лялькой! Все будет хорошо!», - пишут поклонники актрисы.

Напомним, что Мила Йовович собирается родить третьего ребенка от режиссера Пола Андресона. Пара в браке с 2009 года. У них уже есть две дочки Эвер Габо и Дэшиел Эдан. Как известно, актриса была беременна в 2017 году, но ей пришлось сделать экстренный аборт из-за преждевременных родов. Тогда звезда была на 4 месяце беременности. В соцсетях актриса признавалась, что это большое счастье, что ей удалось снова забеременеть. Сейчас звезде 44 года, а ее мужу – 54 года.

Добавим, что Мила Йовович родилась в Киеве. Ее мать, Галина Логвинова, жила в Днепропетровске, где и окончила школу. В 1973 году она поступила в штат киностудии Довженко в Киеве. Уже в 1981 году после замужества Логвинова вместе с маленькой Милой переехала в США.

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