44-річна голлівудська актриса Міла Йовович, яка народилася в Києві і раннє дитинство прожила в Україні, поділилася успіхами своєї дочки Евер

Як передає Politeka.net, зірка виклала в своєму мікроблозі в Instagram кадри з 12-річною дівчинкою. Виявилося, Евер знялася для лютневої обкладинки журналу "Love", для якого в різні роки позували Мадонна, Шер, Кейт Мосс, Майлі Сайрус і Джастін Бібер.

Дівчинка з'явилася в вовняної кофтині світлого відтінку і незвичайному сарафані. А на плечі в неї сидить білий щурик з довжелезним хвостом (номер журналу, очевидно, присвячений китайському Новому року).

Зазначимо, сама Міла прийшла у світ модельного бізнесу в 9 років. Але доньку вона, мабуть, тримає, в більшій суворості. Зокрема, актриса ставить на перше місце навчання в школі, а потім вже зйомки-прослуховування-ролі... Йовович поділилася, що скоро на екрани має вийти фільм з участю Евер.

"Вау!! Мого чарівного маленького єдинорожика вибрали для обкладинки @thelovemagazine ❤️ в рік пацюка !! 🐁 Незабутньо!.. Я так пишаюся своєю маленькою феєю, тому що вона не тільки слідує своєї мрії стати актрисою, старанно відвідуючи заняття, прослуховуючи і отримуючи приголомшливі оцінки у школі (наше сімейне правило - якщо оцінки опускаються нижче B, ніяких прослуховувань !) але також знялася у великому фільмі, який на даний момент абсолютно секретний, але вийде всього через кілька місяців! 😆😆😆 ", - повідомила актриса.

Також Йовович звернулася до доньки: "Ми з твоїм батьком завжди вчили тебе, що мріяти про велике - це тільки мала частина битви. Наполеглива праця і наявність дисципліни, щоб втілити у життя ці великі мрії, - це справжній секрет успіху, і ти це зрозуміла, дитинко!"

Користувачі мережі засипали компліментами і актрису, і її дочку, а також багато хто відзначив їх неймовірну схожість.

"Перший кадр, я думав, що це ти 😳"

"Вона така гарна, як її мама 😍😍"

"Вона виглядає так само, як ти 😍 @millajovovich Вітаю 🌹"

"Дочка копія мами👍👍👍👍"

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