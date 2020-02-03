Украинский рэпер Потап снял видео для Тик Ток со своим сыном Андреем.

Видео с зажигательным танцем Потап опубликовал на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. За короткое время видео набрало 340 тыс. просмотров. Музыкант записал видео под один из трендовых треков молодежной сети Тик Ток. Вместе с 11-летним Андреем они исполнили парный танец.

Фолловеры Потапа положительно восприняли танец.

«Молодцы ребята. Веселые», «Ахахаха, как будто Потапу тут лет 28))», «Ай-классные», «Лучшие тиктокеры», - отметили фанаты.

Многие поклонники обратили внимание на внешний вид артиста, отметив, что он сильно похудел.

«Похудел, красава», «Похудел, однако», «Алексей, хорошо выглядите, но мне кажется где-то с животиком исчез ваш "потапский" шарм))», «Исхудал капец! Настя не дает расслабиться», «Потапчик похудел. Молодчина», - пишут в комментариях.

Напомним, что Андрей – это сын Потапа от первого брака с его бизнес-партнером Ириной Горовой. Пара поженилась в 2000 году, а мальчик родился в 2008 году. Несмотря на развод Потап и Ирина сохранили отличные отношения, она даже присутствовала на свадьбе Потапа с Настей Каменской. В различных интервью Потап и Ирина рассказывают, что воспитывают сына вместе, у них примерно одинаковые подходы к его воспитанию.

Добавим, что Потап старается все свободное время проводить со своим сыном. Он часто берет его с собой на отдых. Кроме этого мальчик нередко появляется вместе со своими звездными родителями на красных дорожках. Как рассказывал Потап, раньше ребенок мог хвалиться, что его отец известный музыкант, а сегодня уже понимает бремя известности и часто помогает отцу спасаться от фанатов и журналистов.

Напомним, что Настя Каменских в объятиях Потапа озадачила уставшим лицом: "Очень худые, остановитесь!".

Как сообщала Politeka, Каменских после беременного фото показала живот, сеть в недоумении: "Толстенькая".

Также Politeka писала, что Потап нашел замену Каменских, появились жаркие кадры новой избранницы.