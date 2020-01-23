Знаменита українська співачка Настя Каменських продовжує розбурхувати шанувальників пікантними знімками та відео, які публікує на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram

Настя Каменських активно веде свою сторінку в Instagram, ділиться фотографіями та відео зі свого повсякденного життя.

Українська співачка Настя Каменських, яка зараз виступає під творчим псевдонімом NK, продовжує радувати шанувальників новими піснями і кліпами, пише Рoliteka.net.

Настя разом зі своїм чоловіком репером Олексієм Потапенком відправилася у відпустку в Мексику. По поверненню з відпустки зірка вирішила не зупинятися на вже опублікованих фото і показала цілу серію нових. Приміром, в цей раз співачка похвалилася фігурою в квітчастій сукні світлого відтінку, красуючись в обіймах свого чоловіка.

Проте, головною родзинкою образу стало прикраса у волоссі і на лобі співачки, зроблена в незвичайному стилі. Користувачі не зрозуміли до якого стилю ставитися даний аксесуар, але деякі зазначили, що є в цьому щось індійське, не-то циганське, не-то мексиканське.

"Даруйте любов і будьте коханими! Це окрилює і надихає", - написала Каменських, викликавши бурхливу реакцію мережі.

Раніше Каменських продемонструвала засмагле тіло, повернувшись до об'єктиву боком. Так, вона не тільки похвалилася плоским животом, але і спортивною фігурою після схуднення. Зірка позувала в чорному купальнику, здивувавши при цьому зачіскою - схоже, Насті припали до душі дрібні кіски, що вона заплела. Останнім часом артистка ходить саме з цією зачіскою.

«Good morning☀️ Кожен новий день - це нові можливості! Повірте, якщо зранку ви будете прокидатися з думкою про те, що сьогодні обов'язково станеться щось хороше - так і буде 🙏🏻 Посміхайтеся, любіть і завжди слідуйте за своєю мрією! Бажаю вам гарного настрою і посилаю промінчики тепла і позитиву з сонячної Мексики🌵💋», – написала Каменських під новим постом.

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