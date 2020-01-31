Українська співачка Настя Каменських опублікувала фото з відпочинку в Мексиці

На знімку артистка з'явилася в купальнику, пише Politeka.net. Груди красуні підкреслені верхом у вигляді трикутників, а плавки зірка натягнула трохи вище стегон.

Завершували гарячий образ співачки косички по всій голові, стильні окуляри і годинник.

Настя ніби втягнула живіт і дивилася в камеру. Виглядає артистка ідеально.

Позаду зірки видно зелені рослини, пісок і краєчок будинку.

"Настрій дня: зникле літо ☀️", - підписала знімок співачка.

За годину пост Каменських зібрав понад 68 тисяч лайків та багато коментарів.

"Наші мексиканські кущики)))", "Нормально❤️😍😘👏🙌", "Шалено красива Анастасія,але фотошоп зайвий, немає натуральності", "Чому так тушовки багато", "Коли діти будуть!?", "Настюш не нудьгуй😅🥰", "Яка сексі", "ЗБ вже вона! Крім купальника більше не з чим фоткоться", "Які форми, як у Кім?) коли заводити дітей", "Дуже жахливе фото", "Ракурс не той", "Ось це таз🤑", "Товста", "Богиня", "Боже як завжди круто🔥🔥🔥😍😍😍😍", "Настя, щось ти себе запустила! Худішай давай", "Так ти не вогонь, ти пожарр🔥 сексі мммм", - написали користувачі мережі.

Варто відзначити, що зараз ходять чутки про те, що зірка вагітна від свого чоловіка Олексія Потапенка (репер Потап). Користувачі активно обговорюють новину. До того ж з'явилися фотографії зірки з животом.

Незважаючи на попередження про фотошоп, фанати почали жваво коментувати пост. Одні користувачі побажали парі, щоб вагітність стала реальністю та розчулюються фото Насті, а інші сказали, що з такими речами не жартують.

Раніше ми писали, що Настя Каменських з'явилася на фото практично без одягу, можна тільки побачити верхню частину купальника, адже нижню вона прикрила великою сумкою.

Вона стоїть босою на дерев'яному мосту через ущелину або річку. Доповнила образ Каменських модними годинниками, а також двома сумочками, чорною і різнобарвною. Волосся в цей раз було розпущене. Навколо можна побачити зелень, старий дерев'яний міст і дерева.

Нагадаємо, Каменських в міні-бікіні без сорому показала самі рум'яні місця

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