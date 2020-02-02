Поклонники разглядели округлившиеся формы известной юмористки Кравец на свежих фото, звезда подтвердила, что беременна

На днях резидентка Comedy Club 35-летняя Марина Кравец вела корпоратив вместе с коллегой Михаилом Башкатовым. Именно фото на его странице и выдали секрет Кравец.

Несмотря на то, что артистка облачилась в свободное платье, скрыть свое положение не удалось. Судя по всему, первенец появится на свет в ближайшее время.

Кравец не стала опровергать беременность, но отметила, что пока не готова принимать поздравления по этому вопросу. «Рановато говорить об этом», — сказала она.

Отцом ребенка является супруг звезды — Аркадий Водахов, с которым у артистки завязались отношения еще в студенческие годы. Пара поженилась в 2013 году, прожив перед этим шесть лет вместе.

Марина не любит публично рассказывать о личной жизни. Тем не менее, она не раз отмечала, что муж во всем поддерживает ее и совершенно не ревнует к коллегам.

«Я в Comedy Club с начала 2010 года. В мужском коллективе я и на Comedy Radio. С некоторыми резидентами мы знакомы еще с 2007-го, когда я жила в Санкт-Петербурге. Мой муж тоже знает всех довольно давно, поэтому в этом плане у нас все спокойно», — делилась ранее Кравец.

Пара много лет работает рядом. Муж юмористки является членом авторского состава комедийного телешоу.

Как известно, Кравец начала свою карьеру с участия в команде КВН «ИГА». Позднее она несколько раз появлялась вместе с участниками «Сборной МФЮА» и «Факультета журналистики». А восемь лет назад Марина стала постоянным резидентом Comedy Club.

Напомним, Кравец из "Квартала 95" ошеломила видом в экстра-мини прямо на сцене: "Как школьница".

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