Дорогие мои, докладываю: четвертый день находясь на «космической» диете, кушать, откровенно говоря, мне совсем не хочется, смотрю на обычную еду и как будто её нет совсем🙈. Самочувствие хорошее «полёт» нормальный! А как у Вас? Обжорства и подъедания закончились? Готовы со мной в «космос»?😉 Или всё бока кустодиевские будете наедать? Пришло время, честно выскажу своё мнение насчёт полных и тучных людей, ведь ни разу не затрагивала эту тему, берегла ранимую психику «толстушек», понимая, что мало кому из них это понравится. Но, с другой стороны, как ещё их встряхнуть, чтобы «закрыли свои рты» от переедания, обжорства и взяли свои толстые ленивые целлюлитные попы и животики «в руки» и наконец-то уже поняли, что иметь стройную подтянутую фигуру можно в любом возрасте, статусе, не оправдывая себя какими-то ограниченными способностями и средствами? Все в наших руках! Здесь работает только Ваше внутреннее продуманное намерение и Ваше осознанное желание, подкреплённые волевыми усилиями, - быть красивой, стройной и подтянутой! Если Вы ещё не худощавая и стройная, значит вы просто этого не хотите и жалеете себя, потакаете своим слабостям! Вы даже не представляете, как я любила и люблю сладкое! И какую я провела внутреннюю работу, чтобы не потакать своим слабостям! Поэтому я спокойно могу влезть в джинсы ( храню их бережно), которые я носила в 17 лет!😌😇 Мой вес сейчас на 3 кг меньше чем в 17-18 лет! И имея идеальные формы, по-прежнему активно снимаюсь для брендов, рекламы, выхожу в дефиле на подиум. Я рада, что являюсь мотивацией для многих женщин (мужчины и так промотивироаанны мною!🙈😜). А вот то, что я стимулирую к совершенствованию многих подруг и дам в моем окружении, -это показатель! Имена, по понятным причинам, называть не буду, но одна из них так за ужином мне и сказала: «ты же говорила, что я толстая! Вот тебе и результат», - остановиться в похудении не может!😂 Они, глядя на меня худеют так,🙈 что даже перебарщивают! И не важно, что изначально ими двигало и мотивировало: злость, обида, зависть. Самое главное - это результат! И я горжусь теми дамами, у которых хватило силы воли отказать себе в «порочных» слабостях, не быть рабой желудка и собственной лени!