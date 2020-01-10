Светская львица Алена Кравец не стесняясь высказала мнение о полных и тучных людях

Скандальное заявление появилось в Instagram звезды, передает Politeka.net.

Российская певица и модель Алена Кравец заявила, что ранее она молчала, поскольку хотела "сохранить ранимую психику толстушек".

«Но, с другой стороны, как еще их встряхнуть, чтобы «закрыли свои рты» от переедания, обжорства и взяли свои толстые ленивые целлюлитные попы и животики «в руки» и наконец-то уже поняли, что иметь стройную подтянутую фигуру можно в любом возрасте, статусе, не оправдывая себя какими-то ограниченными способностями и средствами?» — заявила светская львица в своем видеообращении, которое было опубликовано в Instagram.

Алена Кравец также заявила, что сегодня она намного стройнее, чем в 17-18 лет, и ей до сих пор впору джинсы, которые она тогда носила.

Светская львица не сомневается, что именно благодаря своим идеальным формам она по-прежнему активно снимается для известных брендов и выходит в дефиле на подиумы.

«Я рада, что являюсь мотивацией для многих женщин (мужчины и так промотивированы мною!) А вот то, что я стимулирую к совершенствованию многих подруг и дам в моем окружении – это показатель! Имена, по понятным причинам, называть не буду, но одна из них так за ужином мне и сказала: «ты же говорила, что я толстая! Вот тебе и результат», — остановиться в похудении не может! Они, глядя на меня худеют так, что даже перебарщивают! И не важно, что изначально ими двигало и мотивировало: злость, обида, зависть. Самое главное – это результат!» — резюмировала она в своем скандальном обращении к тучным людям.

"Алёна, вы конечно молодец! Но я, например, и многие люди не любят быть худощавыми. Я обожаю Джей Ло! Вот это идеал фигуры: там есть всё, простите и попа, и грудь, и талия.а слишком худоба это уж чересчур", "Алён, бывает же,что люди полнеют из-за болезней. А бывает,что людям просто не нравится быть худыми потому, что далеко не всем нравятся такие. Столько людей, столько и мнений", "Модель... Уж слово "дефиле" то должны были выучить за 20лет...", "Алена, все верно! Побольше такой мотивации", "Когда тебя уже гуманоиды в космос заберут на опыты?", - пишут пользователи в комментариях под публикацией Алены Кравец.

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