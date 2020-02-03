Как выглядели звезды 10 лет назад

С каждым годом украинские звезды становятся все более стильными и ухоженными

Как изменились звезды украинского шоу-бизнеса Politeka.net покажет в своей подборке.

Солистка группы «Время и стекло» Надежда Дорофеева сегодня является иконой стиля для подростков. Впрочем, 10 лет назад артистка была обычной девушкой с рыжими волосами. Чтобы найти свой яркий и незабываемый стиль ей понадобилось 10 лет.

Главная блондинка Украины Ольга Полякова 10 лет назад тоже была блондинкой. Правда, сегодня ее прическа выглядит более изысканной. Да и фигура певицы за 10 лет стала только стройнее.

Украинская певица и продюсер Наталья Могилевская за 10 лет практически не изменилась. У артистки был период, когда она набрала вес, но перед «Танцами со звездами» она серьезно похудела и завоевала первое место в проекте.

Популярный дует Потап и Настя Каменских, наоборот, сильно изменился за последнее десятилетие. Помимо того, что пара поженилась, они еще и серьезно похудели. Сегодня артисты выглядят стильно и следуют трендам. Их архивные снимки выглядят забавно.

Нынешний народный депутат и шоумен Александр Скичко 10 лет назад был совсем юным. Сегодня успешному телеведущему 28 лет – он выглядит стильно и харизматично. В 18 лет Скичко был обычным парнем с простой стрижкой без намека на укладку.

Отметим, что большинство старых снимков артистов выглядят забавно. С каждым годом косметология совершенствуется, поэтому сегодня звезды даже без обращения к пластическим хирургам могут существенно улучшать свою внешность. В помощь артистам приходят всяческие уколы красоты, дорогие процедуры по уходу за лицом. Это помогает им выглядеть превосходно.

Напомним, как выглядят повзрослевшие дочери Лободы, Поляковой, Брежневой и других звезд: сходство поражает.

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