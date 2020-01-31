У зоряних матерів нерідко виростають зіркові красуні дочки, які йдуть по їх стопах. Сучасні зірки – не виняток.

Рoliteka.net зібрала добірку яскравих знімків українських співачок з їх подорослішими дочками. Можливо, незабаром в українському шоу-бізнесі запалають нові зірочки.

Старша дочка співачки Світлани Лободи 8-річна Євангеліна вже зараз дуже схожа на свою матір. Як відомо, батько дівчинки був танцюристом в балеті Freedom. Тому у дівчинки з самого народження дуже творча сім'я, що відкриває перед нею великі можливості.

Правда, поки Євангеліна занадто мала для самостійної кар'єри, а зоряна мати не поспішає забирати у неї дитинство і просувати її в різні дитячі проекти.

18-річна дочка екс-солістки групи "ВІА Гра" Віри Брежнєвої Соня не дуже схожа на свою матір, але володіє такою ж привабливою зовнішністю. Дівчина будує кар'єру в модельному бізнесі, успішно працює в Європі.

Крім цього Соня пробує себе в кіно. Їй навіть вдалося зіграти епізодичну роль в серіалі «Щоденники вампіра». У свої 18 дівчина вже має багатий досвід за плечима і безліч контрактів з різними брендами косметики та одягу.

Старша дочка української співачки Ольги Полякової Марія вражає схожістю з матір'ю. Вона схожа на Ольгу не тільки обличчям, але і фігурою.

Вже зараз у 14 років дівчинка має фігуру дорослої жінки. Полякова цим фактом пишається і регулярно вихваляється своєю дочкою.

Доньці екс-учасниці ВІА Гри Анни Сєдокової Аліні вже 15 років. Хоча дівчина виглядає набагато старше. Вона вже може похвалитися стрункою фігурою і розкішним волоссям. Сьогодні Аліна живе в США разом зі своєю молодшою сестрою Монікою.

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