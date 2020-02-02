Моделі в дитинстві були ще тими красунями

В мережу потрапили фото відомих топ-моделей світу, коли вони були зовсім маленькими

Пропонуємо поглянути на дитячі знімки найкрасивіших, відомих і просто приголомшливих жінок планети — топ-моделей. Деяких дійсно важко впізнати. Про це пише Рoliteka.net з посиланням на фото з відкритих джерел.

Наталя Водянова - російська супермодель, актриса і філантроп

Саша Лусс - російська топ-модель, актриса, що прославилася після головної ролі у фільмі «Анна» Люка Бессона.

Українська модель і телеведуча Алла Костромічова

Ірина Валеріївна Шайхлісламова, відома як Ірина Шейк, — російська супермодель і актриса

Джіджі Хадід - американська топ-модель

Сінді Кроуфорд - американська модель

Американська модель і актриса Кейт Мосс

Наомі Кемпбелл - британська супермодель, актриса і співачка афроямайского і китайсько-ямайського походження

Кара Делевінь - топ-модель, останнім часом активно знімається в голлівудських фільмах

Міранда Мей Керр - австралійська супермодель, відома як одна з колишніх ангелів Victoria's Secret

Нагадаємо, що українська модель Алла Костромічева поділилася цілою серією відвертих фото, запропонувавши шанувальникам вибрати кращий.

Ведуча шоу «Топ-модель по-українськи» вирішила взяти участь набирає обертів флешмобі, в якому світові знаменитості переробляють популярний мем з додаванням своїх фотографій. Зірки публікують колаж з чотирьох фото, які повинні зображати їх аватарки в різних соцмережах.

Костромічева представила власну версію цього мема в своєму Instagram, але при цьому внесла в нього свої зміни. Так, замість чотирьох різних соцмереж модель підібрала фото тільки для Tinder.

Модель поділилася колажем з чотирма досить відвертим фотографіями. На одній з них вона стоїть спиною до камери в одній лише тонкою майці, яка ледь прикриває її оголені сідниці. На другий модель позує у воді у спокусливій сукню з екстремальним розрізом, завдяки якому видно, що вона без білизни. На третьому кадрі Костромічева і зовсім позує з оголеними грудьми, «прикритої» одним лише смайликом. На останньому фото модель сидить навпочіпки у відкритому боді і босоніжках на високих підборах.

Нагадаємо, ведуча "Топ-модель по-українськи" зняла зайве і розставила ноги для ідеального кадру.

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