Скандальный телеведущий поделился подробностями из личной жизни

Владимир Остапчук дал интервью Екатерине Осадчей в рамках программы «Світське життя», пишет Politeka.net. Телеведущий не ожидал, что его развод получит такой резонанс. Не ожидал он и что его бывшая супругу Елена будет выносить их разрыв на публику. Остапчук попытался убедить Екатерину Осадчую, что он не ушел из семьи к другой женщине, а его развод не связан с изменами.

Шоумен заявил, что они с женой в последнее время часто ссорились.

«Мы начали ссориться и стали делать это на глазах наших детей», - начал разговор артист.

По его словам, причины для ссор были связаны с работой, а не с изменами, другими женщинами или мужчинами. Он отметил, что они с Еленой поставили точку в отношениях совместно. Для мужчины оказались шоком слова о том, что его двое детей остались без денег. Он уверяет, что честно поделил имущество: оставил семье жилье, машину и 30 тысяч долларов. Кроме этого, он оставил жене еще 225 тысяч гривен на 5 месяцев. Эти деньги он оставил на расходы, связанные с детьми.

Напомним, что жена Владимира Остапчука Елена Войченко после непродолжительного молчания дала интервью, в котором рассказала, что они с мужем расстались из-за его измен. Женщина призналась, что Остапчук совсем не помогал ей с детьми и прямым текстом говорил ей, что «еще не нагулялся». По словам Войченко, она регулярно ловила мужа на интрижках, а в последнее время у него появилась фаворитка, к которой он и ушел. Кроме этого, женщина заверила, что Остапчук не помогает ей финансово и ей нечем платить за школу.

Напомним, что ранее экс-жена Остапчука вывалила все грязное белье о разводе, шоумен не сдержался: "Я не хотел...".

Politeka сообщала, что Остапчук после скандала с разводом ушел во все тяжкие: "холостяцкие правила".

Также Politeka писала, что звезда "Танців з зірками" добила Остапчука после скандала с экс-женой: "человек-г*вно".