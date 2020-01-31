Телеведучий Володимир Остапчук нарвався на гнів у соцмережах через скандальні висловлювання про стосунки з колишньою дружиною

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Instagram ведучого.

Остапчук прокомметировал інтерв'ю своєї колишньої дружини Олени Войтенко, яка розповіла про численні зради чоловіка, які призвели до розлучення.

Володимир Остапчук у відповідь написав окремий пост в Instagram, де висловив свою позицію.

За його словами, колишня дружина зважилася на скандальне інтерв'ю через жіночі образи і злість.

"Для мене так само, як і для вас стало повним шоком це відео. Я ніколи не хотів би, щоб особисті стосунки двох людей обговорювала вся країна. Всі ці 5 місяців до сьогоднішнього дня я не поширювався з приводу нашого розлучення і досі вважаю, що від такого повороту найбільше постраждають наші милі дітки", - підкреслив він.

Володимир Остапчук також припустив, що його колишня дружина, ймовірно, ще не звикла до нового статусу, тому пішла на відчайдушний крок.

У відповідь на спичь Остапчуку надійшло безліч гнівних коментарів як і від передплатників так і від інших учасників Танців з зірками.

"І тут вирішив пропіарити себе!!!! Ну ти і шоумен звичайно!!! Та ти Вова Людина-гівно року, а не шоумен року!!!! Є такий приз - забери його собі", - написала Ілона Гвоздєва.

"Була кращої думки про вас", "Ах ты ж негідник такий гарний", " Моя думка, трошки "зазвєздівся"(зіркова хвороба)", " Жаль, что в такой сложной ситуации так трудно оставаться «Человеком»", " Как жаль. Особенно деток, которые не виноваты ни в чём", "А мені чомусь здається що це все піар", "Мужик, который оставил семью ради мимолетных утех - мудила, тут уж ничего не поделаешь", " "Самозакоханий егоїст"



Деякі коментатори, втім, підтримали Остапчука.

"Це є справа двох людей. Вам краще видно все. Немає одного винного. Пройде час і дві бог щоб ви наладили стосунки як батьки"", "Я считаю, что это низко выставлять на показ свои личные проблемы во взаимоотношениях. Ваша бывшая жена поступила некрасиво".



Нагадаємо, що в мережі обговорюють розлучення 35-річного українського телеведучого і учасник "Танців з зірками 2019" Володимира Остапчука. Нарешті його колишня дружина зважилася розповісти правду.

У минулому році після 10 років шлюбу і народження двох дітей Остапчук розлучився з дружиною Оленою Войченко. Остання відверто поділилася причинами і обставинами розставання, виклавши всі некрасиві подробиці.

Нагадаємо, Остапчук без одягу ошелешив гарячим фото прямо в ліжку

Як повідомляла Politeka, колишня дружина Остапчука раптово проговорилася про причини розлучення: "Він знову і знову..."

Також Politeka писала, що Остапчука спіймали на гарячому з переможцем "Танців з зірками": пікантні деталі злили в мережу