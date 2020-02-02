Российский телеведущий Максим Галкин снял пародию на Мэри Поппинс

Шуточное видео он опубликовал на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net. На видео комик и пародист слегка подпрыгивая бежит по освещенной темной аллее с зонтиком. На видеоролик Галкин наложил музыку из фильма о Мэри Поппинс.

«Само совершенство», - подписал видео комик.

Фолловеры артиста оценили пародию, отметив, что получилось очень смешно.

«Шутник, однако», «Мэри Поппинс уже не та», «Ой, Максим, я не могу..с вами не соскучишься точно», «Вот неугомонный», «Вот он приколист!! Обожаю просто», «Макс ты просто космос!!», «Вы куда Максим Попенс», «Мери Галкин», - шутят поклонники комика вместе с ним.

Но нашлись и те, кто раскритиковал Галкина за его порой легкомысленное поведение.

«Боже когда ты спустишься на эту планету?) под чем ты вечно?)», - написал один из пользователей сети.

Отметим, что Максим Галкин сейчас гастролирует за границей, параллельно путешествуя. У него проходят концерты в Австралии. Тем временем его супруга Алла Пугачева осталась дома с детьми. В комментариях к постам Галкина она иногда посмеивается над ним, давая ему советы.

Добавим, что в промежутках между концертами Галкин посещает достопримечательности Австралии. Он уже побывал в парке с кенгуру, где пообщался с животными. Также он пытался сфотографироваться возле красивой горы, которую омывала река, но во время позирования его чуть не намочило водой. Артист так испугался, что закричал, когда вода подступила сзади. Поклонники и родственники звезды в комментариях к видео, которое он опубликовал после инцидента, отметили, что крик Галкина похож на крик вороны или чайки.

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