Російський гуморист Максим Галкін, чоловік знаменитої артистки Алли Пугачової зняв на відео свої пригоди в Новій Зеландії

Як передає Politeka.net, артист поділився кадрами в своєму мікроблозі в Instagram (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз). Так, комік відвідав парк з кенгуру, які вільно переміщуються по території і зовсім не проти перекусити.

Галкін годував тварин з рук. В одного кенгуру зірка поцікавився "як справи?", а поруч з іншим, з самкою, захопився малюком в її "сумці". Також артист показав шанувальникам тасманійського диявола.

Користувачі залишилися в захваті від кадрів, а особливо від кенгуру, подякувавши Галкіну за цікаве відео.

"Боже мій, яка краса!!!!❤️"

"Такі гарненькі і дивовижні тварини 💖💋"

"Ваууууууу круто, дуже круто 👍👏👏👏Не видосик, а прямо зоровий десерт 😅 Спасибі, смачно!!! 🙌❤️))))))) ✌"

"Клас! А як вона лапкою вашу руку штовхає поближче)"

"Які ж вони класні, і все-таки злегка інопланетні, особливо для нашого континенту"

"Тасманійський диявол схожий на бідолаху з бодуна,так і не скажеш що небезпечний хижак🙈"

Раніше ми повідомляли, Галкін відправився на відпочинок до Нової Зеландії, залишивши дружину Аллу Борисівну з двійнятами Гаррі і Лізою вдома. Днями він поділився кадрами, як його ледь не "затопило" в ущелині. Артист стояв на каменях в оточенні скель, коли раптово почала прибувати вода. Від несподіванки Галкін аж вискнув.

Від коментарів не втрималися члени його сім'ї. Онук Пугачової Микита Пресняков написав, що залишилося почекати, поки хто-небудь зробить мем з вороною - натякаючи на вереск, який видав Максим. А сама примадонна порадила чоловікові бути "обережніше на каменях".

Також ми розповідали, поки чоловік розважається на краю світу, Алла Борисівна вирішила не втрачати час дарма. Артистка здивувала шанувальників, поділившись знімком, на якому постала в "бойовому забарвленні". З червоною помадою на губах і димним макіяжем очей вона ніби скинула десятки років.

Нагадаємо, що Максим Галкін кинув Пугачову з дітьми і полетів на край світу: кадри, які пояснюють все.

А Politeka писала, що Алла Пугачова пустилася у всі тяжкі, поки Галкін за океаном.