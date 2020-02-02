Звезда "Квартала 95" Ирина Сопонару показала, где побывала и свою стройную фигуру, заодно, засветила

Как известно, комик сейчас находится в США и показывает в соцсетях, как ей там отдыхается, пишет Рoliteka.net.

На одном из последних фото, Ирина позирует в коротеньких шортах у знаменитой кино-студии "Universal Pictures". На актрисе, которая позировала у лого компании, были также черный топ и босоножки на низком ходу.

Ирина на фото немного наклонилась вперед и смотрит в сторону, ее светлые волосы - распущены, кадр получился атмосферным и очень ярким. Вокруг знаменитого "фонтанчика" роится масса людей - место очень популярное среди туристов, на улице стоит, традиционная для LA, солнечная погода.

Поклонникам очень понравился новый снимок звезды "Женского квартала", они пишут о естественной красоте артистке, а также о красоте мест, которые она решила посетить. Кроме того, поклонники отметили "скромность" и "стиль" комедийной актрисы.

Ранее мы писали, что Ирина Сопонару позировала в пальто, которое расстегивает, демонстрируя наряд для интимных игр.

«Эта история о том, как я пыталась быть секси, но ..... не получилось. На мне белье…», - говорится в сообщении под видео.

Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Почему все в инстаграм вылаживают себя полуголой? Это что тренд», «вот это огонь», «шикарная лапочка», «огонь!», - пишут они.

Ранее мы писали, что Ирина Сопонару предстала во всей красе на паркинге и в смелом наряде.

На фото, артистка позировала в плотном удлиненном свитере под пояс и ботфортах. Волосы актриса распустила и в камеру смотреть не стала. Возможно, кадр получился случайно.

Звездная комик такой своей публикацией очень порадовала своих фолловеров, те пишут, что стиль и простота артиски не могут не радовать.

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