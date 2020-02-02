Украинская певица Алина Гросу рассказала, что верит в магию чисел.

Об этом она сообщила на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net. На фото певица предстала в элегантном белом платье, которое сзади оказалось расстегнутым до талии. Таким образом Гросу оголила свою спину. Девушка отметила, что 2 февраля – волшебный день, поэтому нужно обязательно загадать желание.

«Говорят, что если сегодня загадать желание, оно обязательно сбудется. Особенно если это произойдет в 2 часа 2 минуты. Я тут одна такая, которая верит в сказки?», - отметила артистка.

Гросу добавила, что сегодня нужно думать только о хорошем, потому что все мысли в этот день материальны. Она призналась, что уже начала думать о самых заветных мечтах. По ее словам, она всегда загадывает желания на Новый год, в День рождения, а также, когда проезжает под красивым мостом или когда часы показывают одинаковые цифры.

Фолловеры певицы похвалили ее за внешний вид.

«Алина, ты Прекрасный Ангел с небес!», «Вау какая же ты красивая», «Какая утонченная у Вас душа», - пишут поклонники артистки.

Добавим, что 2 февраля 2020 года – это зеркальная дата, в которой повторяется комбинация из цифр 0 и 2. Астрологи верят, что такие даты обладают не только красотой, но и особой силой. Именно поэтому на подобнее даты планируют разные мероприятия, в том числе свадьбы. Также астрологи советуют в этот день загадывать желания.

Отметим, что в 2020 году будет еще несколько красивых дат, подходящих для свадеб и загадывания желаний. Например, 20.02.2020 и 10.10.2020.

Алина Гросу – украинская певица, которая стала артисткой в 4 года. Украинцам она сильнее всего запомнилась благодаря песне «Бджілка». Во взрослом возрасте Гросу обновила свой музыкальный стиль и имидж, представ перед поклонниками в новом амплуа.

Напомним, что Алина Гросу озадачила печальным видом в зимнем образе: "После свадьбы в глазах одна грусть".

Politeka сообщала, что Гросу в бездонном декольте засветила все, что можно: "Ого, какие большие".

Также Politeka писала, что Гросу обтянула прелести тонкой тканью и показала себя со всех ракурсов: сочные кадры.