Аліна Гросу зважилася показати своє тіло в найдрібніших деталях

Популярна українська співачка постійно радує своїх шанувальників новими фотосесіями і просто кадрами зі свого життя. Як повідомляє Politeka, цього разу зірка вирішила продемонструвати процес підготовки до виступу в театрі.

Гросу поділилася новими короткими відео в своєму Instagram в розділі Сторіс. Судячи з цих уривків, співачка бере участь у якійсь театральній постановці. На першому відео вона показала себе спочатку перед входом в театр, а потім вже всередині – за прочитанням сценарію.

А ось на другому відео Гросу з'явилася перед глядачами вже в театрельном костюмі, який виявився дуже незвичайним. Справа в тому, що співачка одягнена в тонкий обтягуючий костюм, який покриває все її тіло, підкреслюючи кожен його вигин. На відео знаменитість позує перед дзеркалом, розглядаючи себе з різних сторін.

«Театральний костюм – шикарний мотиватор для схуднення», - підписала кадри Гросу.

При цьому її шанувальники нічого не змогли відповісти, так як в розділі Сторіс не передбачена можливість залишати коментарі.

Нагадаємо, що раніше Гросу порадувала своїх фанатів новим фото, яке стривожило її фанатів.

цього разу артистка показала один із зимових кадрів під час нової фотосесії. Так, на представленому фото Аліна показала себе в ніжному образі, позуючи в зимовому червоному светрі з білими оленями, синіх джинсах і білих чоботях. Волосся артистки гарно укладені і накручені, утворюючи пружні локони.

При цьому частина кадру прихована, а сама Аліна виглядає трохи сумно з серйозним виразом обличчя.

Під фото Гросу вирішила написати вірш, який вона написала давно. Аліна подумала, що їм варто поділитися з фанатами. Варто відзначити, що настрій вірша теж здавався досить сумним і меланхолійним.

Нагадаємо, Гросу спантеличила сумним виглядом в зимовому образі: "Після весілля в очах один смуток".

Як повідомляла Politeka, чарівна Гросу приголомшила новим образом в білих чоботях.

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